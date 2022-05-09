韋禮安小巨蛋演唱會加場門票14日開賣。（IMC Live Global提供）

韋禮安將於9月10日二度攻蛋，演唱會1萬張門票日前開賣1分鐘搶光，速度驚人，搶不到票的歌迷連日來不斷哀號加場，韋禮安也承諾會儘速與團隊商討，果不其然他今送來好消息，宣布9月11日加唱一場，也是他出道以來第一次連唱2場小巨蛋演唱會，韋禮安感動直言：「謝謝你們沒忘記我，我們9月小巨蛋見。」感謝大家隔了這麼久的時間並沒有忘記他、還願意來看他的演唱會，「尤其是小巨蛋，非常不容易」。

韋禮安睽違7年重返小巨蛋舉辦個人演唱會，多年未唱萬人場地，面對回歸售票略顯緊張，售票前頻出宣傳奇招，推出迷因影片笑翻網友。首場門票上週六開賣隨即完售，韋禮安昨晚特地開直播和粉絲聊天，他自彈自唱〈如果可以〉、〈Cheap Love〉等歌，還加碼改編〈如果可以〉及MC HotDog熱狗熱門新歌〈阿姨〉，大唱「阿姨我真的不想努力了」，搞笑感謝粉絲支持；有趣的是，身為「迷因之王」的韋禮安也模仿日前Youtuber阿翰的爆紅角色「算命阿姨」，學九天玄女大喊「讓加場降肉！降肉」。

他感性表示完售後第一時間想到的是「苦盡甘來」：「一步一步的到現在這樣，很難得，很不容易。如果加場的話，希望也可以秒殺。」同時呼籲歌迷不要購買黃牛票；韋禮安「如果可以，我想和你明天再見」台北小巨蛋演唱會加開9月11日場次，門票將於14日在KKTIX及全家FamiPort啟售。