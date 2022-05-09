時間之河、川流不息，每一代青年都有自己的際遇和機緣，都要在自己所處的時代條件下謀劃人生、創造歷史。青年是標誌時代的最靈敏的晴雨錶，時代的責任賦予青年，時代的光榮屬於青年。

5月4日青年節之際，由武漢台資企業協會、武漢市青年聯合會、武漢科技館聯合舉辦的“青春築夢英雄之城 攜手點亮科技之光-2022漢臺青年科技體驗行”活動在武漢科技館啟航。5位青年代表豪情滿懷地講述新時代中國青年的創業創新故事，用奮鬥的歷程詮釋著青春的熱情和力量。

武漢、臺灣兩地的青年們從“天問之樹”開始探尋，一路走過宇宙、水、光、資訊、交通展廳，感受人類問天、問地、問自然的探索求知之旅，沉浸式體驗武漢文明之美，科技之光。

“以前的武漢是‘鋼的城’，清末張之洞主辦漢陽鋼鐵廠，新中國在這裏建設第一個特大型鋼鐵聯合企業武鋼，一大批‘武字頭’企業曾是這座城市最醒目的標誌，而今這裏成為‘光的城’，已經建立起“光芯屏端網”產業集群，資訊化、數位化、智慧化轉型成就備受矚目，加上‘九省通衢’的‘鐵水空公’現代化交通網絡，豐富的山水資源，武漢未來發展無限，這凝聚了一代代青年的智慧和力量，學習生活在這座城市非常幸福”，臺灣青年甘家驊說。

兩千多道科普常識問題，被隱藏在展品互動介面中，可以通過手機在展廳中尋找答案，獲取知識。“全景式呈現，高科技互動，讓人沉浸在科技海洋裏，人類文明，讓我們大開眼界”。臺灣青年們紛紛通過手機APP體驗“科學尋寶”，大家激動不已、紛紛點贊。

“90後”張培文，從新疆來武漢求學、創業，經歷過艱難和坎坷，始終不忘夢想，創辦了武漢微夢文化科技有限公司，獲得全國，省市區30多次表彰。張培文說：“現在的微夢，通過12年的磨練，經營的還不錯，完成了一輪又一輪的自我蛻變和成長，也有能力講好更多的故事，去點燃更多微小的夢想。我們希望把大美新疆的故事講給更多人聽，希望把武漢這個城市的故事講給更多人聽，希望把新時代下最溫暖、正能量的故事講給更多人聽。也希望把微夢追逐夢想的故事講給更多人聽！”

武漢本地文創企業家江恒以《塗鴉與城市》為題，分享了自己的創作與城市發展融合的故事，“在我的創意中，就是要用塗鴉來展現武漢人的樂觀浪漫，來表達這座英雄城市不屈不撓的城市精神和齊心守護的堅韌與頑強。”他表示“對想做愛做的事要敢試敢為，努力從無到有、從小到大，要敢於做先鋒，而不做過客、當看客，讓創新成為青春遠航的動力，讓創業成為青春搏擊的能量，讓青春年華在為國家、為人民的奉獻中煥發出絢麗光彩”。

臺灣青年、武漢大學法學研究生，現任中電光穀創客星城市業務部拓展經理李方中講述了自己畢業留漢就業的故事，他表示“武漢為臺灣青年上學、就業、創業所提供的諸多政策和便利，臺灣青年應該倍加珍惜，應該在奮鬥中釋放青春激情、追逐青春理想，以青春之我、奮鬥之我，為民族復興鋪路架橋，為祖國建設添磚加瓦”。

武漢非凡麗致婚紗總經理廖伯元是一位“台商二代”，他以“兩岸青年融合 共創新的契機”為題做了分享，他表示“臺灣青年在大陸創業，要積極融入在地，廣交本地朋友，瞭解在地文化和創業經驗，這樣對幫助事業平穩起步。”

“從‘鋼的城’到‘光的城’，武漢展現出勃勃生機，這裏市場廣闊，機會眾多，相信兩岸青年朋友們今天在這座城市學習成長，明天與這座城市共創輝煌！”武漢台資企業協會副會長、青年工作委員會主委吳志榮在總結發言中勉勵大家。

“剛才聽了幾位學長學姐的創業故事，真正感受到武漢這座滿滿煙火氣，濃濃人情味的英雄城市有山有水、有情有義。”此次活動讓臺灣學生收穫滿滿，感慨良多。“其實內心非常溫暖，感動於我們生活在這麼好的年代，我們應該用腳步丈量祖國大地，用眼睛發現中國精神，用內心感應時代脈搏，把對祖國血濃於水、與人民同呼吸共命運的情感貫穿學業全過程、融匯在事業追求中。”

交流分享會上，武漢市科學技術協會副主席張若光出席並致辭。武漢台資企業協會副會長吳志榮代表武漢臺協向武漢科學技術館館長劉青贈送了錦旗。

2022漢台青年”科技體驗行“讓很多台青能對武漢這座城市有更實地的了解跟認識（圖／潘力攝）

科技館行程結束後，在珞珈山街小茶原臺灣茶空間，“武漢女婿”臺青陳鈺澍向大家分享了自己從“情定武漢而情系武漢”到“為傳統茶飲賦予時尚味道，讓更多年輕人在靜心品茗中感受不一樣的武漢。”的創業心路歷程。“這座城市滿血復活的生命力，樂於嘗試，敢於挑戰的城市特質，讓我們相信這是一座能夠實現夢想的城市，每一個人都可以在這裏逐夢、築夢、圓夢。”陳鈺澍對這座英雄城市的發展和前景充滿信心。

兩岸關係的未來和希望在青年，青年節漢臺兩地青年朋友在相識中建立友誼，在相談中增進瞭解，大家相約要多交流、多互動，在追光而行的青春賽道上並肩攜手、相互扶持，跑出最好成績。