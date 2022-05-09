快篩試劑不足引發民怨四起，衛福部長陳時中9日指稱地方公費快篩都根據需求提供，如果不足就要報好來。台北市副市長黃珊珊表示，陳時中誤會了、累了，大家反映的是民間快篩劑不夠，不是公費快篩，這是兩回事。

快篩試劑不夠，讓地方首長不滿，陳時中今指出，地方公費使用快篩都是根據需求量提供，基本上都有多給，如果不足就要報好來。

黃珊珊今早前往聯醫婦幼醫院視察親子門診時指出，陳時中誤會了大家的意思，大家在反映的是民間快篩劑不夠，中央撥給地方政府是公費快篩，這是兩回事，不是地方政府快篩劑不夠，是民間的不夠。

她強調，市府向中央要求因應公費篩檢需求，比如提供給居家隔離民眾，這是不是可以交給市府自行使用，市府自行使用須自行採購，「部長可能誤會了、累了。」

黃珊珊說，中央不是說有1億劑快篩劑，北北基是疫情較嚴重的地方，市民都要快篩陰性才可以上學、上班，這也就是民眾為何急需的原因，不是地方政府可以拿快篩劑到處普發，重點是中央怎麼配置，中央徵用這麼多的量能，盡快讓民眾拿到吧，跟地方政府公費快篩劑是沒有關係。