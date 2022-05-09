新冠疫情尚未結束的日本，在當地消費者信心陸續回籠下，4月服務業的PMI，出現2022年以來首次擴張的榮景。

日本au Jibun銀行服務業PMI(採購經理人指數)，從3月的49.4上升至50.7，優於初值的50.5，是2021年12月之後，首次重回景氣榮枯點50以上。

指數編撰單位S&P Global認為，日本抗疫限制大幅鬆綁後，當地服務業的經營就不會被綁手綁腳。此調查指出，由於原物料、能源燃料以及工資普遍上漲，日本服務業的投入成本，漲幅也創2008年8月以來最大。

因為俄烏戰爭持續，原物料供應受阻，交貨時間延宕，還有日本最大貿易夥伴中國大陸堅持清零抗疫政策，種種利空消息影響下，民間日企的營運成本恐怕還會增加。

S&P Global指出，受訪日企表示需求未再強勁之下，新訂單不見增加。同時，4月份成本愈來愈高，日本服務業廠商投入金額，與生產者通膨雙雙創有史以來第2高。

同時，使用製造業以及服務業計算的4月綜合PMI上漲，從3月的終值50.3增至51.1。