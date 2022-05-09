新北市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，9日在裁決處官網上首次公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實，是名在新店安康路違規的邱姓男子，希望警惕酒駕累犯，遏止酒駕行為再次發生。

裁決處指出，酒駕新法已於3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自108年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違法事實。

裁決處表示，今天首次公告酒駕累犯名單有1名，在2019年9月26日第1次酒駕，又於今年3月31日第2次酒駕被警方攔下開單，裁決處已於官網設立酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容依中央規定，裁決確定後即公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法除明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片和違規事實之外，同行者連坐處分最高1萬5000元罰鍰。

李忠台說，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外而遺憾終身。

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