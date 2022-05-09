半導體設備零組件供應商瑞耘(6532)董事會通過2022年首季財報，受惠客戶需求升溫配合新台幣貶值助攻，業內外皆美帶動稅後淨利雙位數「雙升」至0.37億元，改寫歷史新高，每股盈餘（EPS）1.05元，獲利成長動能明顯優於營收。

瑞耘股價近期於44～50元區間震盪，在績優題材護體下，今（9）日不畏大盤重挫近318點，開高勁揚3.89％至46.75元，早盤維持近2％漲幅，表現優於大盤。三大法人上周亦轉站多方，合計小幅買超20張。

瑞耘2022年首季營收1.31億元，雖季減11.56％、仍年增達28.47％，改寫同期次高。不過，毛利率衝上45.44％新高，營業利益0.42億元，季增達13.86％、年增達70.27％，改寫歷史次高，使營益率亦創下32.54％新高。

除了本業獲利表現暢旺，瑞耘受惠新台幣貶值實現匯兌收益，帶動業外較去年第四季及同期顯著轉盈、收益登近15季高點，業內外皆美使稅後淨利衝上0.37億元新高，季增達26.51％、年增達90.11％，受股本膨脹影響，每股盈餘1.05元、為歷史第3高。

瑞耘2022年4月自結營收4837萬元，較3月5323萬元減少9.13％、仍較去年同期3649萬元成長達32.55％，為僅次於2020年的同期次高。累計前4月營收1.8億元，較去年同期1.39億元成長達29.54％，亦為僅次於2020年的同期次高。

因應市場需求及稼動率已處高檔，瑞耘2020年購地擴建新廠，原定去年導入量產，惟進度受全台大缺工影響而落後半年，預計最快本季可啟用量產。法人認為，由於半導體廠持續投資擴產，瑞耘若新廠能順利如期投產，將有助增添動能，使營運重返成長軌道。