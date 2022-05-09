女星唐玲2019年罹患胃癌，歷經手術與8次化療後恢復良好，不料卻在幾個月前的例行檢查中，發現卵巢一側異常腫大，因此摘除子宮與卵巢，她在昨天(5/8)發文，透露今年母親節格外煎熬，不但自小被母親拋棄，且動了手術未來無法當媽，「大家在慶祝的時候，其實我心偷偷在滴血」。

唐玲在母親節這天po文，吐露前幾天上街買麵包，結帳時店員跟跟她推銷：「要不要買蛋糕？蛋糕在打折喔！」，她問：「是喔～為什麼要打折？」，店員笑著表示：「因為慶祝母親節啊」，唐玲表示通常這種時候她會捧場買個蛋糕，但這回怎樣都無法這樣做，只能淡然回應：「謝謝喔～但是我沒有媽媽」，接著離開。

唐玲回覆後，看著店員露出尷尬的表情，坦言心裡其實還有一句話沒說，就是「我不但沒有媽媽，而且這輩子也當不了媽媽了⋯」，走出麵包店後，她覺得自己變了，「我不再假裝自己有媽媽，也不再覺得自己沒有媽媽要而丟臉」，表示從小到大聊到媽媽的話題，她總習慣編織美麗藉口，「例如我的親生媽媽生下我不久就死掉，或是她離開我是為了我好，還是因為不得已什麼之類的」，但罹癌後唐玲學會面對現實，認知並非所有母親都有母愛，也是有媽媽會自私拋棄不理親生孩子的，「這種事情剛好被我遇到，我遇到了一個忘記曾經生過我的媽媽」。

唐玲直言遇到母親節這個節日，想想自己的身體狀況，以及原生家庭的處境，不禁傷感：「這個節日對我來說真殘忍，大家在慶祝的時候，其實我心偷偷在滴血」，如今回想發生在自己身上的事情，實在誇張也無奈，「反正母親節祝你們快樂，我不快樂」。