屈臣氏、康是美等藥妝店，今（9）開賣亞培快篩試劑，不過花蓮多家門市指出，快篩試劑目前還未到貨，僅能先販售其他價格較貴的快篩試劑。（羅亦晽攝）

屈臣氏、康是美等藥妝店，今（9）開賣亞培快篩試劑，不過花蓮多家門市指出，快篩試劑目前還未到貨，僅能先販售其他價格較貴的快篩試劑。（羅亦晽攝）

屈臣氏、康是美等藥妝店，今（9）開賣亞培快篩試劑，不過花蓮多家門市指出，快篩試劑目前還未到貨，僅能先販售其他價格較貴的快篩試劑。（羅亦晽攝）

屈臣氏、康是美等藥妝通路，今（9）開賣亞培快篩試劑，不過花蓮多家店面指出，快篩試劑目前還未到貨，或是未接獲公司配發的消息，僅能先販售其他品牌的快篩試劑，不過每天從總公司配發的數量有限，庫存寥寥無幾，只能請民眾購買前，先致電詢問是否還有現貨。

疫情延燒，確診人數每日突破新高，藥局販售的每份500元、內含5劑的實名制快篩試劑每天仍遭秒殺，可謂一劑難求，經濟部昨宣布，今起，北北基桃的四大超商，及屈臣氏、康是美等通路，直接販售亞培快篩試劑，不必出示健保卡即能購買，但每人限購1劑，價格不超過180元。

記者上午10時實際走訪花蓮市區的多家屈臣氏與康是美門市，門口均為出現排隊人潮，詢問屈臣氏店員，得到的答覆為「快篩試劑目前未到貨」、「全台門市應該都會販售，但花蓮可能因為運送路途遠，門市目前還沒有取得快篩試劑」。

康是美的店員則表示，目前店內是販賣其他品牌的快篩試劑，平均價格為200元，不過每天總公司配發數量不一定，前幾天有20幾劑，但今天只有5劑，不過在開店30分鐘內即售完。至於亞培快篩試劑部分，目前尚未接獲總公司配發販售的消息，「可能先提供給北北基桃等高風險地區吧」。