高登案 國民黨立委赴北檢告發陳時中瀆職（李奇叡攝）

【LIVE直播】國民黨團赴北檢 按鈴告發陳時中涉嫌圖利、瀆職｜2022.05.09

國民黨質疑資本額僅200萬元的高登環球生技公司，竟能承攬1700萬劑快篩試劑採購標案，衛福部以緊急採購方式規避相關法律規範，過程有瑕疵明顯，疑有「以疫謀財」之嫌疑，國民黨立委李德維、葉毓蘭、鄭正鈐、林思銘4人9日赴台北地檢署告發衛福部部長陳時中涉嫌瀆職、圖利，希望檢調將真相查個水落石出。

鄭正鈐強調，高登200萬的資本額，與1700萬快篩試劑標案金額16.5億，相差800倍，雖然衛福部以緊急採購方式，規避很多採購法的規範，但過程中有很多瑕疵。難道僅是因為疫情升溫，所有法規都可以不理嗎？「以疫謀財」非常不恰當。

他說，在國民黨強力監督高登案件後，還大量甩鍋、帶風向，製造現在快篩試劑不夠「都是在野黨的責任」的假象，到底誰是高登背後的大魔王？希望透過檢調讓真相水落石出。

葉毓蘭說，高登採購案疑雲重重，懷疑有「綠友友」在發國難財，已經形成民眾的信心危機。

林思銘則說，高登2020年由小吃店華麗轉身為新興公司，資本額有沒有200萬，都還是疑問；按照高登董事長劉緯澤的說法，4月28日衛福部找他去談，幫國人買快篩試劑，5月2日就授權他可以向國外採購，明顯違反緊急與巨額採購要點，質疑當中內幕不單純，啟人疑竇，絕對是弊案。

林思銘指出，高登也沒有依據醫療器材管理法加入同業公會，是完全不符合採購資格的廠商，指揮中心卻草率授權取得快篩採購訂單，這是非常令人不可思議的事。

林思銘說，他期待檢調偵查，讓全案水落石出，真相大白，尤其是5月2日的會議紀錄，也呼籲檢調要查明劉緯澤先前在記者會上為了自清，所拿出的授權書真偽。