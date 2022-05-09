疫情在國內持續升溫，國人每日染疫人數快速攀升，醫療院所積極搶救治療急、重症患者。衛生單位相關防疫作為量能有限，導致許多民眾染疫後，無法取得染疫證明，或遲遲等不到隔離通知書等，造成日常生活困擾，不知要被隔離到何時，或沒有證明可以請假。

健保署建置的「健保快易通—健康存摺APP」，提供4大防疫重要健康資訊，民眾可至「健康存摺」的「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」，查看包含「疫苗接種紀錄、快篩檢測結果、PCR檢測結果、SARS-CoV-2 spike抗體結果」等資訊。

另為便利確診民眾，4月30日以後PCR陽性的民眾，可即刻於APP連至疾管署「COVID-19確診個案自主回報系統」進行同住親友回報。另外，針對「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」三類民眾，若於居家快篩陽性，與醫師視訊診療共識「陽性」者，也可於APP即時連結疾管署「COVID-19確診個案自主回報系統」，進行回報，此功能將依中央疫情指揮中心時程上線供民眾使用。

勞動部為便利勞工請假，於5月8日表示，勞工確診後，可以出示「健保快易通|健康存摺APP」PCR陽性截圖，作為請假依據。因此，健保署提醒各位民眾，及早下載健保快易通APP並完成身分識別，才可擁有個人的健康管理好幫手！李伯璋署長提醒，面對疫情，民眾應戴好口罩、維持良好衛生習慣、保持正向思考，並且下載健保快易通APP完成身分識別，是取得「COVID-19疫苗接種/病毒檢測結果」的最佳方式。

若使用的手機門號為本人申辦的月租型門號，可以使用「行動電話認證」；若使用預付卡、使用公司或親友門號，請改用「裝置碼認證」，操作方式見下方QR code或參考健保署網站首頁（https://www.nhi.gov.tw）/主題專區「非本人申請門號登入方式」。特別是健康存摺具有眷屬管理功能，可藉此瞭解家中長輩及小孩的各項健康資訊。

在「健保快易通|健康存摺APP」，除了「健康存摺」外，還有「健保櫃檯」、「醫療查詢」、「虛擬健保卡」等多服務功能。民眾下載健保快易通APP，可在Google play及Apple store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」。