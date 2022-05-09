隸屬於和泰集團和運租車的「abc好車網」，網上刊登中古車數超過4.2萬輛，累計瀏覽量突破2億，日均活躍使用者超過1.7萬人次，為全台刊登數第一的中古車線上平台。

abc好車網指出，有鑑於中古車一車一況，每輛車的車況條件不同，光鮮亮麗的心儀車款中古車殼底下，是否有潛在問題或隱藏不為人知的秘密，車商長期以各自認定方式定價，造成交易過程中「價格」成了買賣雙方最大的歧異。由於資訊不夠透明加上並非懂車的專家，多數消費者對車商開價缺乏信任，交易過程的議價攻防更常費盡心力，讓消費者對買賣中古車難免心存忐忑。

針對買賣雙方最擔心在意的痛點，abc好車網特別與車輛拍賣場HAA和運勁拍中心合作，運用中古車拍賣交易大數據庫、精準掌握拍賣成交價格，及專業的車輛檢驗技術，推出「不二價」車輛販售方式，讓消費者清楚了解「車輛來源」、「車輛車況」及「拍賣價格」，能夠省時省力快速找到符合自身條件的各式車輛，輕鬆買到高CP值又滿意的好車。

abc好車網提供販售的不二價車輛物件，皆是透過拍場近千家中古車商競標方式取得的HAA認證車輛，每台車除了通過專業技師檢驗為無泡水、無重大事故、無車身或引擎號碼變造的認證，並同時完成保固查驗，消費者在購買後可申請啟動保固，立享一年或2萬公里的保固；也因為不二價的所有車輛的「車輛結構」是經過HAA專業車輛檢查技師進行專業評價，即便一車一況的中古車，也能透明的呈現給消費者，使消費者輕鬆地了解車況；此外，abc好車網的不二價車輛物件，其價格經由大數據檢證，為市場中最合理的CP值設定，實在的價格讓購車的消費者不必為了價格瞎操心。再搭配abc好車網具3日鑑賞期的安心購服務，為消費者權益打造更全方位的保障。