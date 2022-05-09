費城人哈波首局擊出全壘打。（美聯社）

大都會王牌投手「藍眼」薛爾瑟（Max Scherzer）終於吞敗仗了，費城人、大都會9日雙重賽，費城人奮勇從薛爾瑟手中敲出10支安打，包括猛將哈波（Bryce Harper）的陽春炮，終場以3比2獲勝。大都會隨即在雙重賽第二戰以6比1扳回一城，也是全聯盟率先登上20勝的球隊。

薛爾瑟幾乎忘了輸球為何物，他連續24次先發登板不敗，距離前一次輸球長達343日，這是1900年以來聯盟第6人。雖然相比「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）連續30場不敗紀錄還有一段差距，不過薛爾瑟很滿足地說：「多麼驚人的旅程，當然這都仰仗了隊友幫助，能夠成為紀錄的一員還是很酷。身為先發投手，我們的工作就是要增加球隊贏球的機率。」

在這波24場不敗的先發，薛爾瑟累積15勝0敗、2.55自責分率，登板141局送出183次三振，而且橫跨3支球隊（國民、道奇、大都會）。

哈波首局就給薛爾瑟當頭棒喝，他在兩顆壞球之後把一顆進壘的四縫線轟到右外野牆外。大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）表示，薛爾瑟的球還是不好打，整場只有兩顆球被逮個正著，包括哈波這一擊。

第3局費城人攻佔得點圈，又是哈波一棒打回第2分，最後薛爾瑟6局失3分，用掉101球，本季4勝1敗，自責分率2.92。大都會阿隆索（﻿Pete Alonso）在雙重賽第二戰轟出雙響炮，單場5打點是贏球頭號功臣，大都會目前20勝10敗。