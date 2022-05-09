中國中小企業協會9日公布，4月份中國中小企業發展指數（SMEDI）為88.3，較上月繼續下降0.3，低於2021年同期水準。

大陸央視報導，8個分行業指數中，工業、建築業、交通運輸郵政倉儲業、批發零售業、社會服務業、資訊傳輸電腦軟體業和住宿餐飲業指數分別比上月下降0.5、0.3、0.3、0.1、0.1、0.3和0.1，只有房地產業指數微升0.1。8個分行業指數均處於景氣臨界值100以下，住宿餐飲業指數仍處於最低位。

8個分項指數也全部下降。中國中小企業協會表示，2022年以來，面對百年變局和世紀疫情相互疊加的複雜局面，政府有力統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，經濟運行總體實現平穩開局。但3月下旬以來，國內新冠肺炎疫情疊加烏克蘭危機導致風險挑戰增多，大陸經濟發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升，穩增長、穩就業、穩物價面臨新的挑戰。

值得關注的是，本輪疫情嚴重地區主要集中於東部經濟重鎮，企業大面積停工停產，產業鏈供應鏈受到較大衝擊，大宗商品價格高位運行，企業消化成本難度加大，特別是中小微企業生產經營困難加劇、開工率和發展信心不足、預期偏弱等問題尤為突出。

針對受疫情嚴重衝擊的服務型中小微企業和個體工商戶等採取「點對點」幫扶，實施包括減稅降費、穩崗擴崗、融資促進、暢通物流等一攬子紓困幫扶政策，做好能源資源保供穩價工作，穩定和擴大就業。堅持用改革的辦法解決發展中的問題，全力打造市場化、法治化、國際化營商環境，及時回應市場關切，有效管控重點風險，穩定市場預期，增強全社會發展信心。