蘇州放寬房產限售 二手房取消限售年限 12:152022/05/09 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 江蘇省蘇州市房地產市場和交易管理中心透露，蘇州市進一步完善房地產政策，自5月9日起，新房限制轉讓時間由3年調整為2年，二手房對限制轉讓時間由原來的3年調整為不再限制轉讓年限。同時，非限購區域房產不再計入家庭限購套數。 澎湃新聞報導，蘇州市房地產市場和交易管理中心工作人員表示，在購房以後，家庭若有新出生人口（二孩及以上），那麼出售新房時也不受轉讓年限制約。 此外，非本市戶籍居民家庭購房條件從原來的三年內累計繳納24個月社保調整為連續繳納6個月社保。 物流調度 台商科技業各顯神通 張庭夫婦96套房產被查封 #轉讓 #蘇州市 #年限 #房產 #限售 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸配炒房拒繳千萬奢侈稅 裁准管收 04:102022/04/29 社會新聞 林瑞陽、張庭公司被爆違法傳銷 市價79億房產遭查封 11:592022/04/19 娛樂 刺激房市 大陸多地推買房與紓困政策 04:102022/05/06 焦點新聞 永慶集團店數逾1,400家 業界第一 04:102022/04/21 財經要聞 黎智英3.9億豪宅 左手換右手 04:102022/05/05 產業特刊 台中囤房稅通過 5戶以上課3.6％ 04:102022/04/22 地方新聞 永慶誠實精神 消費者肯定 04:102022/04/26 投資理財 退撫基金用罄年限延到2051年 這年紀教師退休生活「沒有明天」 12:562022/04/18 生活 中央定調房市寬鬆 各地出招 04:102022/05/02 全球財經 假投資房產老梗 退休婦險遭騙130萬 17:412022/05/03 社會 營造成本大增 帶動中古屋補漲行情 04:102022/05/06 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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