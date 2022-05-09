江蘇省蘇州市房地產市場和交易管理中心透露，蘇州市進一步完善房地產政策，自5月9日起，新房限制轉讓時間由3年調整為2年，二手房對限制轉讓時間由原來的3年調整為不再限制轉讓年限。同時，非限購區域房產不再計入家庭限購套數。

澎湃新聞報導，蘇州市房地產市場和交易管理中心工作人員表示，在購房以後，家庭若有新出生人口（二孩及以上），那麼出售新房時也不受轉讓年限制約。

此外，非本市戶籍居民家庭購房條件從原來的三年內累計繳納24個月社保調整為連續繳納6個月社保。