內有疫情，外有俄烏戰事，大陸經濟內外衝擊可謂不小。不過，大陸官媒《經濟日報》刊文提醒，隨著中國經濟增長從高速轉為中高速，從要素投資驅動轉向創新驅動，許多經濟指標之間的關聯性也會伴隨經濟發展的新情況、新趨勢、新特點發生改變。如果繼續用傳統的觀念來看待和分析問題，繼續用高速增長階段的邏輯來解讀經濟指標和經濟資料，無異於「刻舟求劍」。

文章稱，今年一季度，大陸第二產業投資同比增長16.1％，明顯快於第一產業投資6.8％的增速，也快於第三產業投資6.4％的增速。不過，與第二產業投資保持較高增速形成對比的是，長期以來與第二產業投資密切相關的鋼材和水泥產量同比下降。

文章認為，鋼材、水泥產量增速與二產投資增速「不匹配」，引發質疑中國經濟發展的聲音，但資料不匹配的背後，恰恰反映中國經濟結構的深刻變化。進入高品質發展階段，中國經濟增長的驅動力和過去高速增長階段相比有了新變化，經濟結構明顯優化。高技術製造業和裝備製造業投資對鋼材、水泥等大宗原材料的帶動作用相對較弱，出現投資增速與鋼材、水泥等產品產量增速不同步的現象，也就不難理解。

文章還舉例，例如用電量、鐵路貨運量和銀行中長期貸款等實物量和金融指標的變化與經濟走勢密切相關，過去往往被視作觀察大陸經濟走勢的重要風向標。但是，隨著大陸經濟結構的優化升級，工業和服務業增長帶來的用電量需求發生變化，鐵路貨運量在全社會物流總量中的比重也在悄然改變，這些指標與整體經濟的運行態勢之間的關係也會逐步產生變化。

文章認為，如果只盯著個別指標的變動情況作判斷、下結論，恐怕只能得出有偏差甚至錯誤的結論。只有深刻厘清各個經濟指標的內涵，探尋各個經濟變數之間的關聯和規律，把經濟指標的變化放在世界經濟和中國經濟的全域中，更加全面、科學、理性地分析研判，才能真正把握經濟指標波動的內在特徵，得出關於中國經濟高品質發展的科學準確結論。