知名直播主連千毅7日直播突失控暴走，粗口飆罵辣妹班底長瀨昆妮，不只把長瀨昆妮罵到哭出來，最後甚至叫她走人，讓長瀨昆妮相當委屈，而連千毅失控暴走的行徑也引發網友眾怒，而經過1天的沉澱，連千毅也發文吐露發飆的原因。

連千毅在7日的直播中原本想要暢聊館長陳之漢，但聊著聊著就開始罵起「水果王」並不斷強調自己的立場很公正，但他疑似越講越上火，再加上看到酸民的留言讓他頓時引爆怒火，遷怒到一旁的長瀨昆妮身上，甚至對她爆粗口、趕她走，讓當天觀看直播的網友相當傻眼，也趕緊到長瀨昆妮的臉書粉絲團給予安慰。隨後，長瀨昆妮也大器發文表示「蜂擁而來的訊息電話，謝謝大家的關心和支持，妮妮收到了」，許多網友也湧入連千毅的粉書替長瀨昆妮抱不平。

對此，連千毅則表示，兩人其實經常上演這種戲碼，因為對他來說長瀨昆妮就像是自己的小妹，愛之深責之切，因此為了她好會不斷唸她，希望她不要在小細節上犯錯，平常只要認為長瀨昆妮需要調適的地方都會嚴厲一點，但他也強調「就沒什麼事情啦！我做老闆的我唸他兩句，也只是希望她能越來越好」。

另外，連千毅也提到長瀨昆妮從日本來台灣發展，粉絲數從13萬累積到現在已有90萬，是他一路栽培、幫忙才有今天的成績，大家也是有目共睹，所以他還是不斷強調「一切都是為了她好」，長瀨昆妮事後也有傳簡訊給他，兩人不會因此交惡。