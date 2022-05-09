美系外資針對群聯出具最新研究報告，看好群聯(8299)可望透過車用、企業應用的產品多樣化保持利潤率，維持群聯加碼評等、目標價600元。

美系外資表示，目前消費性市場疲軟的確是個問題，但群聯車用、企業應用的產品多樣化有助其保持利潤，也帶動第一季財報強勁，將較高的利潤率歸咎於更好的NAND模組定價以及緊縮控制器IC供應。

群聯第一季合併營收為171.06億元、季增1.3％，毛利率31.5％、季成長3.1個百分點，稅後淨利21.85億元，創下歷年同期新高，較2021年第四季成長20.6％，每股淨利11.09元。

美系外資表示，大陸COVID-19的封城導致第二季業務動盪，群聯表示，大陸的封鎖影響了生產供應鏈物流和消費者近期需求，將繼續投資於中長期業務發展，例如與希捷合作，以及新業務（PCIe 5.0 ReDriver/ReTimer IC）。至於對手慧榮日前宣布將賣給美商邁凌科技(MaxLinear，對此，群聯認為以自身營運來看，長期來看絕對可藉此擴大市占率。

就上述整體狀況來說，美系外資維持群聯加碼評等、目標價600元。