京城銀(2809)今（9）日召開股東常會，由董事長戴誠志主持，會中通過2021年財報及盈餘分派案，決議配發每股現金股利2.1元，以6日收盤價38.5元計算，現金殖利率達5.45％。該行訂5月24日除息交易，將於6月16日發放股利。

由於原任獨董姜宏亮今年2月底辭任、並接任京城銀總經理，京城銀此次股東會亦完成1席獨董補選，由吳炳松順利當選。京城銀表示，吳炳松具深厚的財務金融與經營管理背景，將有助於銀行未來策略發展、營運布局，以及健全、有效率的公司治理。

京城銀2021年合併淨收益創102.61億元新高、年增達15.21％，雖受提列台開22.97億元呆帳拖累，稅後淨利56.3億元、仍年增2.54％，每股盈餘（EPS）5.02元，亦雙創新高。資產報酬率（ROA）1.68％、股東權益報酬率（ROE）11.8％。

在審慎的風險管理與授信政策下，京城銀資產品質維持一定水準，截至去年底逾放比0.02％、呆帳覆蓋率8277.51％，優於同業平均。資本水準方面，截至去年底全行總資產規模達3431億元，資本適足率為16.62％，第一類資本比率為15.15％。

受資本市場波動加劇及提列持有俄羅斯債券帳面價值減損拖累，京城銀2022年前4月自結合併淨收益7.2億元、年減達80.22％，為近33年同期低點，稅後淨利2.11億元、年減達92.99％，每股盈餘0.19元。

不過，京城銀前4月利息淨收益19.81億元、年增7.44％，手續費淨收益7.43億元、年增達18.87％，核心業務仍維持良好成長動能。截至4月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率7193.58％、全體放款覆蓋率1.5％，資產品質亦維持優異水準。

同時，京城銀4月獲惠譽信用評等公司評定國內長期評等維持為A+(twn)、展望為「穩定」，評等的確認與穩定展望反映京城銀將維持適當的風險概況、高於同業的核心資本水準，以及穩健的流動性狀況，有助抵減較大的外幣債券部位所帶來的潛在市場波動。

展望2022年，京城銀將持續深耕長期往來忠誠客戶與社區經營，同時掌握數位化發展趨勢與創新金融業務開發，提供更多元及便利的金融服務。目標今年為台外幣總存款年度均值2600.21億元、年增9.58％，台外幣總放款年度均值2182.6億元、年增10.6％。

此外，呼應政府推動南台灣半導體S廊帶產業發展，京城銀對此增設授信中心，以協助高科技中小企業放款，持續支持中小企業為台灣產業與經濟發展的骨幹，並盡全力為股東創造最大利益。