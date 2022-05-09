藝人納豆（林郁智）今年1月因頭痛就醫，就醫後發現腦出血、腦壓過高，緊急開刀治療，他術後住院並全面停工，近況讓外界都很擔心，而今（9日）納豆拍影片宣布已出院，並對著鏡頭說：「大家好，我回來了！」並和女友依依一起拍片分享這段時間住院、治療的心情。

納豆表示，這場病很像在做夢，對於自己生病那天的情況，納豆已完全沒印象，依依則描述，納豆當天在家裡行動很像在夢遊，說話有點大舌頭、口齒不清，雖然還是可以自己下床、換衣服，但她當下仍警覺可能是中風，並火速帶著納豆就醫。

納豆腦出血緊急引流續命 醫揭4中風前兆「送醫時間」成關鍵｜中時新聞網

依依還原當天就醫過程，她要納豆反覆做「舉手、微笑說你好」，而納豆到醫院量的血壓還飆到240，納豆照X光時已經無法自行站立，要依依幫忙攙扶才能照完，納豆在檢查途中已經失去意識，甚至口吐泡泡，依依心有餘悸說：「被那一幕有點嚇到，我覺得很可怕，平常健康的人面臨到這種，覺得另一半有可能會離開妳」。

依依透露，當時有把握在黃金時間1小時內開刀手術，而納豆手術前原本是頂爆炸頭的髮型，手術後見到他則是頂光頭、頭還插著2個引流管，依依直呼：「手術完看到他，真的會嚇到」，依依進一步提到，納豆前一個月都認不得她，還會有很多不像納豆的行為，納豆甚至會突對依依說：「要幫妳加薪」、「參加開幕典禮」，依依雖然心痛又不捨，不過仍會耐心安撫、和納豆聊天。

依依回憶納豆生病這段時間，她哽咽說：「是蠻辛苦的」，納豆則感性說，一路上有太多人關心，「我現在有能力的話，希望可以把我的感謝分送給大家」，依依還撒嬌問：「你最要感謝的是誰？」逗得納豆害羞說：「你啊」。