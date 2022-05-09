科技部長吳政忠赴立法院提出「跨部會署科技計畫執行成效與檢討」報告，他指出，111年度科技預算共編列1,246億元，因應後疫情時代的新變局，111年度共編列4件跨部會署科技計畫。

包括既有的科技會報跨部會署科發基金計畫、資安跨域整合聯防計畫數位國家資通安全聯防暨國家安全資安防護前導計畫，以及新增的太空基礎能量發展跨部會署科發基金計畫、科技關鍵設施研發跨部會署科發基金計畫。

吳政忠指出，新增的太空基礎能量發展計畫和科技關鍵設施研發計畫，合計預算數為27.9億元，法定預算數為23.1億元，由科技會報辦公室於110年9月起進行跨部會先期溝通，於111年1月正式徵案，科技部、經濟部、NCC等相關部會於1月中旬提出細部計畫，科技會報辦公室立即邀請外部專家展開討論。

新增跨部會署計畫將投入太空產業、陸海空網路建設布局與國際連結、運動科技產業、先進陸空交通系統先期規劃及健康數據治理與應用架構推動等關鍵項目。

投入金額最高的是1.5世代低軌通訊衛星星系，預計投入4.5億元，由科技部、經濟部、數位發展部籌備小組等單位共同合作，推動業界擴充4顆1.5世代低軌通訊衛星，於2026年發射升空。

在太空產業推動計畫中，預計投入1億元，由科技部、經濟部工業局、經濟部技術處共同推動，完成台灣地面設備產業驗測能量資料庫建立，及提供企業媒合引薦驗測服務，並與國際低軌衛星營運商的關鍵需求比對，加速我國衛星地面設備與應用服務產業供應鏈整備。

因2020東京奧運成績亮眼，為培育我國體育人才，將推動運動科技計畫，111年度投入4.5億元，由科技部統籌，結合教育部、經濟部、衛福部等單位，發展人才培育、運動科學能量、運動資料治理、建構產業生態等項目。