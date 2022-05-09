中國人民銀行調查統計司前司長盛松成等人在「中國證券報」撰文指出，今波疫情對中國經濟的影響將主要表現在第二季，預期第二季經濟增速可能回落至2.1％左右，上半年GDP增速預計在3.5％左右。

文章指出，若供應鏈停擺時間過長，眾多小微製造業企業的生存將受到嚴重威脅，全球供應鏈亦可能加速調整，都會在一定程度上削弱中國的競爭優勢。

文章稱，原物料價格上漲、人民幣匯率貶值都將增加中國製造業企業成本，而本輪疫情的發生又對中國內需恢復造成影響。更加值得警惕的是製造業的外遷。上海製造業樞紐停擺時間愈長，愈有可能對中國製造帶來不利影響。而消費恢復可能更為緩慢。

文章又指，為實現全年經濟社會發展目標，須在毫不放鬆疫情防控的同時，積極落實有關政策措施，包括應加快落實積極的財政政策，綜合考慮國內外形勢，用好各類貨幣政策工具，可更加注重數量型工具的使用。

此外，確保交通物流暢通、確保重點產業鏈供應鏈；全面加強基礎設施建設；繼續適度調整房地產調控；支持平台經濟健康發展；保持政策的連續性和穩定性。預期本輪疫情過後，受短期供需關係的影響，物價可能面臨上漲壓力，應高度重視民生關切。