全國貓咪盃AI程式設計示範賽今年4月中結束，全國共有國小組40隊、國中組48隊參賽，前3名隊伍中，新北的國小組4隊全數獲獎，民安國小更囊括1組第一名、2組第二名及1組第三名，國中組分別也有南山中學、雙溪高中國中部獲第三名及佳作，新北市教育局今舉辦線上頒獎活動，教育局長張明文指出，AI在資訊科技運用，是下一代的未來生活。

教育局表示，在台南市首次舉辦的「111年全國貓咪盃機器學習AI程式設計示範賽」，克服新冠疫情對實體競賽影響，採分散方式讓各縣市同時進行線上程式競賽。參賽隊伍需於3小時內現場完成寫程式、收集及訓練AI自走車模型，全臺國中小學生一起於線上挑戰最快速走完迷宮地圖，表現運算思維及人工智慧基本能力。

榮獲國小組第一名的民安國小施羽倢同學說，參加競賽讓自己成長許多，從什麼都不懂到會寫程式、畫地圖，過程中和夥伴花很多時間研究、分工合作並建立默契。同隊江品勳同學說，當聽到宣布得到全國第一名時，簡直不敢置信!感謝老師安排每週模擬賽幫助我們克服難關，平時還運用早自習和課餘時間學習程式，是一段很辛苦但很值得的旅程。

民安國小指導老師陳春昇表示，去年底聞訊全國賽將新增AI競賽，深覺是孩子們學習AI的好機會，因此透過各場次的研習與研究，找到最適合孩子們的程式，鼓勵他們利用寒假多加練習，最終在全國賽抱回國小組包辦前三名佳績，非常感謝校長、家長與團隊大力支持，也感謝教育局在賽前安排專業講師幫學生集訓，讓孩子比賽發揮最佳實力。

張明文說，AI是國家未來重點發展教育政策，除雙語教育，程式語言也是訓練下個世代思維邏輯重要的語言，必須從小扎根，台灣的競爭力絕對在資訊科技 未來護國神山要靠資訊科技，現在防疫資訊都要靠科技傳達到每個人的手機，資訊科技是台灣未來競爭力命脈，普及讓生活應用越來越方便，期盼AI教育能有持續創新突破，也希望疫情早日過去。