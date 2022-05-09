俄羅斯一陣飛彈齊射，將戰火帶入種滿櫻桃樹、坐落於距離前線數百公里的大片田野中的烏克蘭寧靜小鎮法斯蒂夫。4月28日的空襲造成兩人受傷，也擊中一處變電所。

路透社報導，此變電所負責輸送電力到一處鐵路交匯點，那是連結歐洲中部、俄羅斯和亞洲的主要轉運站之一。

烏克蘭官員表示，損毀情況很快就修復，路透社上週實地採訪披露沒有後續影響。火車往返於烏克蘭首都基輔（Kyiv）和南部港市敖德薩（Odesa），乘客在中途法斯蒂夫（Fastiv）站下車。法斯蒂夫是位在基輔南方約75公里、人口4萬5000人的小鎮。

官員表示，這起攻擊是俄羅斯升高對基礎設施襲擊的一環，部分目的是要癱瘓鐵路運輸，以切斷西方的武器供給及對烏軍在東部和南部戰鬥的增援。

到目前為止，俄方行動已告失敗，使得國營的烏克蘭鐵路公司（Ukrainian Railways）成為烏克蘭堅韌的首要象徵。

烏克蘭鐵路公司執行長卡梅辛（Oleksandr Kamyshin）表示：「我們曾經出現過的火車誤點，最久的還不到一個小時。」37歲的卡梅辛曾任職銀行界負責投資工作，目前執掌國家鐵路營運。烏克蘭鐵路公司是烏國規模最大的企業雇主。

卡梅辛說：「他們未曾擊中任何一列軍用火車。」

俄羅斯國防部曾表示，烏克蘭對鐵路的供電設施已成為俄國飛彈攻擊的目標，因為火車是被用來載運外國武器給烏克蘭軍隊。

烏克蘭官員表示，鐵路系統遇襲不僅是因為這對軍事供給至關重要，俄方基於軍事、經濟和社會因素，目標是盡可能摧毀關鍵基礎設施。

在俄羅斯以戰艦封鎖黑海（Black Sea）各港口、遇襲的橋梁和檢查哨阻斷道路交通以及燃料短缺影響貨車運輸下，烏克蘭長達2萬2000公里的鐵路線就成為艱苦經濟的主要命脈，也是烏國和外面世界的聯繫通道。

火車已運送數以百萬計的平民百姓，將他們撤離到國外或境內其他安全處。

卡梅辛說，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，火車已經配送逾14萬公噸糧食，而預估到了5月中旬，替國家郵政服務部門所運載的郵件將達約100萬公斤。

烏克蘭1000多個火車站中有部分遭到俄國攻擊，造成數十名平民喪生，其中包括4月在東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站的攻擊事件奪走數十條人命。不過，這對乘客並未產生嚇阻作用。

卡梅辛昨天接受採訪時表示，每天載客量多達20萬人次。卡梅辛當時搭乘的火車曾越過一座已修復的橋梁，此橋在俄軍先前從郊區伊爾平（Irpin）進逼基輔時嚴重受損，俄國最後進攻基輔失利。

卡梅辛表示，儘管有122人在值勤時和在住處遇襲喪生，另有155人受傷，鐵路公司23萬名員工仍堅守崗位。

路透社目前尚未能獨立證實卡梅辛和其他烏國官員談及他們在戰時成功維持鐵路運作的說法。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110509