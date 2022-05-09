監察院日前公告，檢察官陳隆翔承辦民進黨前立委段宜康「曲棍球協會詐領補助款案」二度遭彈劾。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（9日）表示，尊重當事人的權益、尊重監察院作法，不宜對個案表達主張。民進黨立委蔡易餘則認為，要先釐清是否是同一個案子，不可能只針對同一個人、同一事件做兩次彈劾。

監察院公告，前立委段宜康承諾要吞曲棍球的「曲棍球協會詐領補助款案」，承辦檢察官陳隆翔5日被監院彈劾審查委員會以10比1比數，通過由監委高涌誠、林郁容所提的彈劾案。

鄭運鵬表示，監察院、立法院是分立，更何況監察院對文官進行調查，尊重當事人的權益、尊重監察院作法，不宜對個案表達主張。

民進黨立委蔡易餘表示，監察院彈劾會有立案，這一個問題是要釐清是否同一個案子，每一個監察委員只要發現某一事件需要拿出來調查、彈劾，會針對事件及人，不同的監察委員針對同一個檢察官可能在不同的事件中認為有彈劾的必要，不可能只針對同一個人、同一事件做兩次彈劾。