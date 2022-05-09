教育部7日公布新停課標準，國高中生確診，匡列周圍「九宮格」座位學生實施防疫假3天，但這引起學生及家長強烈反彈。目前約1500名學生上網連署表達不滿，認為「九宮格匡列法不切實際，將產生大量漏網之魚，造成校園疫情擴散」；家長也表示，國高中生的「九宮格」匡列方式，非常離譜。

台灣青年民主協會彙整學生意見，發起連署「呼籲教育部調整九宮格匡列作法，應說明並放寬防疫假之認定」，9日晚間10時發出連署後，截至目前共有約1500位學生加入連署。

青民協彙整連署中學生提出之意見指出，「九宮格」範圍內學生未必風險最高，防疫措施並不實際。因為學生多半只有上課時間會在座位上，且聽老師上課通常會戴好口罩，交談機會不多，染疫風險反而相對偏低。反而是下課時間、午休、體育課、外堂課、跑班選修課等，學生都會在教室內與校園中四處移動。

青民協指出，5月即將登場的是國三會考、大學個人申請入學第二階段等，多項與升學權益有關之重大考試，在目前九宮格的匡列政策下，可能提升校園染疫風險，若校園群聚擴大，也將影響學生參與升學相關考試時的身體狀態。

青民協進一步表示，對於九宮格匡列範圍內之學生，教育部並未規定採用混成教學（線上實體同步），將可能讓被迫實施防疫假之學生學習權益受損，且班上1人確診，最多有10人可能無法到校上課，若兩人確診，很可能班上一半的學生都無法到班，這些人的學習權益受影響。

對於國高中生的「九宮格」匡列方式，國教行動聯盟彙整家長意見後表示，多數家長都認為非常的離譜，最親近、最常在一起的朋友往往都不會在九宮格內，而學生明顯從小至上廁所到體育與運動甚至社團補習班，接觸對象都是較親近的朋友，對於這樣的新制容易淪於形式化、象徵性制度，家長對這個新制度有兩點非常擔憂。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，九宮格匡列照教育部說法，是病假的概念，發生一次就3天沒上課的學生與班上的學習就會開始有落差假如按照未來情況，若停止上課、居家隔離次數頻繁的情況下，學習落差是否會越來越大呢？