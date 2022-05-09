台中市近年運動風氣盛行，參與運動人口穩定增加，市長盧秀燕持續優化運動環境，將於北屯極限運動場旁增設2面風雨籃球場及夜間照明附屬設施，9日舉行動工祈福儀式，預計今年底完工。運動局長李昱叡表示，市府積極建設戶外風雨球場，推廣酷城市、酷運動，力求完善市民多元運動空間。

李昱叡指出，北屯極限運動場為漆彈場、高低空體驗教育場、簡易溜冰場等綜合活動廣場，一直為親子運動好去處，盧市長上任後為優化市民運動休閒環境，運動局籌編預算1450萬元，並向中央教育部體育署爭取補助經費960萬元，總計2410萬元建造戶外風雨球場，讓籃球運動愛好者不受天氣限制，有更優質的運動空間。

運動局主任秘書賴東宏表示，這次興建2座彩繪壓克力地坪的風雨籃球場，創造城市新亮點，附屬設施包含LED夜間照明及無障礙廁所等，預計今年底完工，營造優質友善運動環境。

運動局提到，市府重視基層運動扎根，考量市民於天氣炎熱或是下雨時需要全天候籃球場地，籌劃於北屯國民暨兒童運動中心對面及區公所旁邊的極限運動場，規劃興設風雨球場，鼓勵鄰近市民運動交流，發掘在地籃球好手，培育未來運動人才。

此外，台中近年推動運動發展績效逐步彰顯，110年全國運動會勇奪男子籃球團體賽金牌，並與職業籃球聯盟「T1 LEAGUE」合作，成立首支台中在地職籃隊伍；職業籃球P+聯盟夢想家也設立台中主場，成果豐碩，感謝選手們的努力，希望選手在台中繼續發光發熱、再創佳績，市府未來將持續與相關團隊合作，深耕在地籃球發展，帶動台中籃球運動風氣。