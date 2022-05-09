國內昨新增4萬4294例本土個案，快篩成為自我檢測的重要工具，不過快篩非100%準確，兒科醫師楊為傑提醒，快篩陰性不等於沒事，由於台灣現狀是快篩陰性、沒症狀沒辦法做PCR，呼籲即使陰性也要忍個3到5天避險，做好戴口罩、勤洗手和維持社交距離3件事，預防傳染給家人。

楊為傑昨晚在臉書PO文指出「快篩陰性不等於沒事」，先不論快篩是否有正確執行，即便用100%正確的方式執行，快篩陰性也不能當作沒事的標準，在病毒盛行率很高的時候，快篩陽性可以當確診，但反過來並不正確，因此快篩陰性並不代表沒事。

楊為傑表示，台灣的現況是快篩陰性、無症狀就沒有辦法做PCR，但依舊可以好好得執行「戴口罩＋勤洗手＋維持社交距離」3件事，多忍個3到5天，就可以保護身邊的人。

楊為傑舉例，像自己是醫師，是染疫高風險族群，經常自己快篩也是陰性，但為了保護家人，回家時跟家人會盡量分開時間或分開空間吃飯，減少「近距離接觸」，上班時間則是包好包滿＋N95口罩，與同事錯開時間吃飯，也不可以不戴口罩聊天，若真的染疫也能減少傳染給家人、同事的風險。