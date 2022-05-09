總統蔡英文今日出席政治大學國際金融學院揭牌典禮，希望在後疫情時代，培養下一個世代跨領域的國際金融人才，加速台灣金融業與國際接軌，邁向亞洲企業資金調度中心及高階資產管理中心。

包括教育部長潘文忠、國發會主委龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會副主委邱淑貞、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會理事長呂桔誠、台灣金融服務業聯合總會理事長許璋瑤、台灣金融研訓院董事長吳中書及政治大學校長郭明政等官員出席揭牌典禮。

蔡英文指出，這次回到她以前任教的政治大學，跟大家一起見證政大國際金融學院的揭牌典禮，同時公企中心新廈落成，也是一件喜事，非常適合國際金融學院的進駐。

她表示，這是我國成立的第二所金融學院，陣容非常堅強，實力也很雄厚，有來自學術界和產業界的領袖先進，也有政府各部會的代表。我們的任務只有一個，就是要結合大家的能量，一起來培養下一個世代跨領域的國際金融人才，加速台灣邁向亞洲企業資金調度中心和高階資產管理中心。

蔡英文認為，尤其現在是金融自由化、全球化的時代，台灣擁有良好的國際信用和豐沛的外匯存底，有發展金融業務的穩健基礎，也有發展國際金融的堅強實力。面對後疫情時代，不僅要把握新興的金融趨勢，強化創新思維，持續提升產業的競爭力，也要培養出一代又一代的年輕人才，讓台灣的金融產業，進一步跟國際接軌。

政治大學在人文法商領域，擁有卓越的師資團隊。未來，政大國際金融學院將採雙語授課，以四大主軸，包括「國際資產管理」、「金融創新與商品」、「ESG責任投資與普惠金融」及「金融法遵與監理」，來結合產業界的量能，共同規劃相關的課程。她相信，這種兼顧理論及實務的方式，一定能好上加好，成為高等教育辦學的新模式。