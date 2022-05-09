監察院二度彈劾檢察官陳隆翔，引爆檢察官怒火，法務部9日舉辦新、卸任檢察總長交接典禮，卸任總長江惠民發言聲援陳隆翔。批評特定人士侵犯了憲法紅線，傷害了檢察獨立性，造成嚴重的寒蟬效應，籲請監察院嚴守憲法分際；另新任總長邢泰釗則表示，已請最高檢檢察官針對「一事不再理」原則等4個方面進行研議，提供陳檢察官必要協助。

江惠民致詞說，上周五晚間媒體傳了監察院彈劾陳隆翔檢察官的新聞，說是送給他的畢業禮物，「但這絕對不是禮物」。

他說，曲棍球案涉及2位政治人物的糾紛，案件經過主任檢察官、檢察長的內部審核，甚至高分檢二審的外部審查通過。但遺憾的是，監委為特定人物不惜侵犯了司法權、憲法紅線，傷害了檢察的獨立性，而且將造成嚴重的寒蟬效應。

江惠民說，陳檢察官為了這個案件，已經花了多少的時間跟經歷，來面對監察院跟懲戒法院的庭訊，都已經沒辦法好好的辦理公務，只是針對檢察官案件裁量權，做了外部的違法審查，並不適當。

江惠民說，監委窮極一切，對一些程序上的細微事項指責檢察官，亦不恰當，2019年他曾發出個人聲明表達立場，今天他雖然已非檢察總長，仍願意重申立場，希望監察院能堅守其應該遵守的憲法分際。

至於新總長邢泰釗則說，依據權力分立與制衡的憲政原則，法官、檢察官依據法律對外獨立行使職權，所表現的法律見解與偵查作為，依照大法官會議釋字325號、585號解釋，應受憲法保障。

邢泰釗說，對於陳隆翔檢察官事件，他已請最高檢訴訟組李進榮檢察官，組成跨級、跨審的專案小組，針對「一事不再理」原則、懲戒事項問題、彈劾的正當法律程序的問題、檢察官職權的核心事項等4個方向進行研究，積極協助陳檢察官。