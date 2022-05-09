據參與專案的科學家說，中國正利用人工智慧（AI），有效將青藏高原上的大壩變成世上最大的3D列印機
據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，高180米的羊曲水電站將透過人工智慧控制，宛如3D列印的積層製造法般，藉由無人挖土機、卡車、推土機，鋪路機和壓路機一片片地加以打造。
一旦羊曲大壩2024年完工，每年將從黃河上游輸送近50億千瓦時的電力到擁有1億人口的河南。而領導相關專案的首席科學家劉天雲發表在《清華大學學報》（自然科學版）上的論文中指出，築壩和3D列印的「本質是相同的」。
他說，歷經多年開發測試，大型基礎建設的3D列印技術已經夠成熟，足以進行大規模應用，並能讓人從繁重，重複又危險的作業中解脫。事實上，清華大學水利系副研究員和團隊約在10年前時，就已經有「列印」大型建築的構想。
論文中說，透過電腦模型，將大壩「切片」後，身為專案核心的人工智慧就能指派無人機械團隊，一層層地完成作業。
文章來源：大型填筑工程3D打印技术与应用
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。