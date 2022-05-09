據參與專案的科學家說，中國正利用人工智慧（AI），有效將青藏高原上的大壩變成世上最大的3D列印機

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，高180米的羊曲水電站將透過人工智慧控制，宛如3D列印的積層製造法般，藉由無人挖土機、卡車、推土機，鋪路機和壓路機一片片地加以打造。

一旦羊曲大壩2024年完工，每年將從黃河上游輸送近50億千瓦時的電力到擁有1億人口的河南。而領導相關專案的首席科學家劉天雲發表在《清華大學學報》（自然科學版）上的論文中指出，築壩和3D列印的「本質是相同的」。

他說，歷經多年開發測試，大型基礎建設的3D列印技術已經夠成熟，足以進行大規模應用，並能讓人從繁重，重複又危險的作業中解脫。事實上，清華大學水利系副研究員和團隊約在10年前時，就已經有「列印」大型建築的構想。

論文中說，透過電腦模型，將大壩「切片」後，身為專案核心的人工智慧就能指派無人機械團隊，一層層地完成作業。