新北市金包里慈護宮已有200多年歷史，該宮廟每年都會舉行徒步遶境活動，前2年受疫情影響改為車巡，今年恢復行腳模式，16日將首度以電動四輪車迎駕車巡方式，恭請在地神尊一同遶境，並將遶境規模縮至300人，報名參與遶境民眾除了可以參加抽獎抽福袋外，廟方也與金山區公所合作，推出「遊萬金享福氣」擲筊送媽祖消費金等活動，希望一同促進地方經濟。

金包里慈護宮、金山區公所今舉行「2022年北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會，新北市副市長劉和然說，金包里慈護宮遶境活動被登錄成世界無形文化資產，信徒沿路恭送媽祖返回野柳海蝕岩洞，每年都吸引2000人參與，雖然前2年受到疫情影響，但今年要回歸正常生活，活動還是會正常舉辦，不過為了避免群聚，廟方也特別配合，限制參與人員接種三劑、全程戴口罩以及餐食補給改採套餐模式，希望藉由宗教，讓民心穩定。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，今年遶境活動響應環保、防疫，首度規畫25輛電動腳踏車作為先鋒隊，並用電動四輪車迎駕方式，陪同二媽回娘家，針對行動不便的長者，廟方也特別規畫一輛金包里號觀光巴士，沿途遶境採電子炮、拿氣球等方式，取代傳統放鞭炮等作為，希望為地方盡一份心力。

游忠義說，慈護宮除了作為地方重要信仰中心，也希望帶動地方觀光經濟，因此也與金山區公所合作推出「遊萬金享福氣」，民眾只要在老街店家集滿福氣印章，或持萬里金山配合旅宿業者的住宿證明，就可以到慈護宮參加擲筊活動，連擲3聖筊就可獲得500元媽祖消費金，月底前可至當地福氣店家消費。

另外，民眾只要到慈護宮，與廟前Q版媽祖合照，並上傳照片到慈護宮臉書粉絲團，留言「眾神行護台灣」就可獲得祈福小神衣，並抽鼎帥溫泉飯店的住宿券。游忠義說，目前遶境活動已報名達200人，民眾可把握今明2日報名，還可獲抽取福袋機會。

金山區長廖武輝說，遶境抽獎福袋是由區公所設計，內含慈護宮小神衣吊飾、友善農作彩田米、金山特色撲克牌、簡介卡片等，全部都經過二媽加持，由於報名相當熱絡，除了原有10組福袋抽獎外，公所也加碼再發出20組，希望維繫金山傳統文化、促進地方觀光經濟。