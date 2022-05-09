王樂妍（左起）、陳謙文、方馨，坦言對劇情安排感到難過不捨。（台視提供）

台視60周年台慶大戲《美麗人生 女人當家》描述小人物努力向上的生活，貼切寫實的劇情走向受到觀眾喜愛，最近陳謙文飾演的蔡家和即將「登出」，虐心的劇情讓網友們紛紛留言表達不捨、邊看邊哭。

戲外，王樂妍和方馨特別送上小禮物為陳謙文打氣，方馨送上雞精表示：「知道你最近比較忙，特地準備這個給你補身體。」王樂妍則是送上了便當，讓陳謙文當場哭笑不得，「謝謝喔，我最近的確是瘦了一些，但確定便當要給我嗎？」事後陳謙文打開便當，發現裡面是一張寫著新歌〈美麗人生〉歌詞的紙條，他笑說：「謝謝樂妍，很貼心又幽默。」王樂妍表示：「當初看劇本時就知道，這會是一個很難的挑戰，光想那個場景就能想像心有多痛，心情是『剉咧等』居多」。

王樂妍和陳謙文在劇中人生最幸福時，被突如其來的意外拆散，讓觀眾心碎，對此編劇葉鳳英親上火線，分享當初劇情設計的用意，「我們都想扭轉我們不想要的挫折與痛苦，因為嚥下去太難。家和的愛永遠深植在樂仙心中，成為樂仙前進的力量。」

陳謙文坦言對劇情的安排感到難過與不捨，「編劇對於家和的安排有她的用意，家和對樂仙的愛已經昇華到另一個境界。」王樂妍則表示「樂仙」的確很難接受這樣的安排，但本人是認同編劇的看法：「血淋淋的生活，沒有一個人是容易的。把自己的人生套在樂仙身上，好像漸漸可以理解，當你勇敢突破之後，會成為更勇敢、更強壯的自己，如果觀眾繼續跟我們一起看下去，一定會覺得很過癮。」陳謙文也強調，雖然不捨又難過，但還是必須要面對：「我們的人生也是這樣，必須隨時面對、接受、放下。」

陳謙文也感謝觀眾的支持：「謝謝大家的喜歡，家和的功課圓滿了，他最後是帶著笑離開的，我相信下一輩子他們一定會在一起。大家要繼續收看，後面還有很多精采的劇情。」王樂妍透露2人私下常相約見面、連絡感情，「若是未來再度合作，嘗試不一樣的角色關係一定會很有趣，演情侶也是可以，相信我們勢必會想出另一種讓大家很甜蜜的一種感覺。」。台視60週年台慶大戲《美麗人生 女人當家》每周一至周五晚間8點首播，敬請觀眾朋友鎖定台視頻道。