必勝客「逗陣Hot台味」系列再次強勢出招，以台灣人記憶裡最療癒的經典小吃「鹽酥雞」為發想，於明（10）日開賣台味十足、最接地氣的「台味第一讚鹽酥雞比薩」，集結巷口鹽酥雞攤的不敗單品，搭配融合必勝客招牌「芝心餅皮」與「OREO餅乾」的「黑脆可可起司餅皮」，衝突的奇妙組合，尚未上市就先轟動。

集結網友票選鹽酥雞攤必吃3大聖品！必勝客「台味第一讚鹽酥雞比薩」標榜台灣人都必須吃！罪惡美食榜上有名的鹽酥雞，不僅是台灣獨有的特色美味，更是大家從小到大宵夜、追劇時，不可或缺的必備國民美食，金黃酥脆的誘人炸物搭配胡椒粉、九層塔，一想到就讓人口水直流！必勝客「台味第一讚鹽酥雞比薩」集結網友票選鹽酥雞攤必吃的三款經典聖品─鮮嫩多汁的火紅鹽酥雞、Ｑ彈鮮美的魷魚圈、外酥內軟的甜不辣，再佐以鹽酥雞的靈魂調料：九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉，搭配莫札瑞拉起司香濃滑順的絕妙口感，無論是視覺還是味覺都大大滿足。

必勝客「台味第一讚鹽酥雞比薩」除了集合鹽酥雞攤的經典單品外，也沒有漏掉鹽酥雞攤的暗黑隱藏料理─「OREO餅乾」！帶有濃郁可可香氣的OREO餅乾被包進必勝客招牌「芝心餅皮」當中，創作出全新的「黑脆可可起司餅皮」！ 香Ｑ可口的手工餅皮，搭配奶香四溢、濃郁拔絲的莫札瑞拉起司，餅皮上鑲嵌著一個個甜蜜的OREO餅乾，最後再撒上帕馬森起司，增添誘人起司香氣，搭配鹽酥雞，魷魚圈、甜不辣等美味餡料，讓甜與鹹在口中完美融合，奇妙的顛覆性口感。

必勝客最新話題新品「台味第一讚鹽酥雞比薩」限定搭配「黑脆可可起司餅皮」，明（10）日起限時限量販售，單點大比薩優惠價399元，也能以原價780元搭配外帶買大送大或外送買大送小比薩優惠。