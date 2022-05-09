排便不但是將身體內的廢物排出，還可以從它的顏色、形狀來判斷健康狀況。基因營養功能醫學專家劉博仁指出，有患者糞便顏色變黑卻不以為意，等到檢查時已經是大腸癌第4期，延誤治療時機，對此他列出7種排便型態，建議大家養成如廁後觀察糞便的習慣，可以更加瞭解自身的飲食習慣和身體變化。

劉博仁在臉書粉專發文，透露曾有一名女病患食慾減低、體重下降，看了許多診所、吃了許多腸胃藥都沒有改善，持續幾個月後她才在醫師催促下做大腸鏡檢查，發覺竟是大腸癌第4期，但其實早在之前，女子的糞便就已經出現變化，顏色偏黑，但她只觀察過一次，且不以為意，最終耽誤了最佳的治療時機。

另一名男病患平時就有觀察糞便的習慣，所以一發現糞便有血絲就馬上就醫，診斷為痔瘡，又因為很久沒有健檢，順便做了大腸鏡檢查，結果發現大腸內有10幾顆息肉，切除後已經沒有大礙。

劉博仁建議，每天規律排便一次最好，且要養成如廁後觀察糞便的習慣，可以更了解自身的飲食習慣及身體變化。而糞便最好像香蕉一樣，成條狀、顏色偏金黃色、不乾不硬、排出時間短且順暢，除此之外他還列出其他7種有問題的排便型態。

●如果糞便為條狀，但排出時並不順暢，且糞便表面凹凸不平，這種狀況只要多補充蔬果、水分，就能得到改善。

●糞便像羊大便一樣又乾又硬，一般是纖維和水分攝取不足，要多攝取蔬菜、水果、膳食纖維並多喝水。

●如果是一小塊的馬鈴薯狀軟便並腹瀉，或糞便像巧克力泥狀，可能是腸躁症或腸道菌相失衡，就得多吃蔬菜並補充益生菌。

●腹瀉可能是細菌性腸炎或者是腸道過敏。

●糞便變黑要留意是否有消化道出血可能，尤其是胃潰瘍等等

●糞便帶鮮血可能是痔瘡出血，或是大腸直腸腫瘤，要請腸胃科或大腸直腸外科醫師確認。

●如果排便習慣改變超過一周，或有貧血、體重下降、食慾不佳等症狀，千萬不要拖，請醫師診斷為佳。