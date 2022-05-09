每個人在與人相處時，或多或少都會暴露出自身的一些社交壞習慣，運勢命理網站「靈匣網」分析12星座在社交中有這些需要擺脫、改正的壞習慣，像是金牛愛抱怨，射手太心直口快，請參考太陽及上升星座。

▍牡羊座

牡羊座的人自我意識比較強，在與人交流的過程中，總是不自覺地把話題引到自己身上，尤其是原本的話題讓牡羊不感興趣的情況，他們更是會迫不及待地準備演講自己的光榮事蹟，可如此自吹自擂，身邊人卻並不會買賬，反倒覺得牡羊未免也太愛炫耀了。

▍金牛座

金牛座的人思想比較悲觀、消極，這也導致他們在與人交往的過程中，總是不自覺向人傳遞負能量。雖說金牛不善於向人坦露心扉，可一旦開啟話題，他們就停不下來了，會不分場合、不分時機地向身邊人大吐苦水，而這也是很多人覺得金牛很沉悶、無趣的重要原因之一。

▍雙子座

雙子座的人普遍有著很強的好奇心，尤其是對別人心中不能說的秘密，更是感興趣。對方越是迴避問題，就越能激發雙子強烈的八卦心理。可這麼死纏爛打的追問，並不會換來雙子想要的結果，對方不僅不會讓雙子得逞，相反，會對雙子一連串的狂轟濫炸表示強烈抗議。

▍巨蟹座

在自己圈圈內的人，巨蟹會極力維護關係，希望把彼此感情努力經營好，關心他們、照顧他們，甚至必要時做出犧牲，都樂此不疲。但與此同時，在自己關心範疇之外的人，巨蟹則會表現的異常冷漠。即使有人需要幫助，巨蟹也會以一個冷淡的旁觀者姿態，吝於伸出援手。

▍獅子座

獅子座的人天性驕傲，也不知哪來的優越感，讓他們自以為是那高高在上的國王或王后，總是用命令式的口吻跟人說話，無形間給人很大的壓力。即使原本獅子座是出自好意，恐怕對方也會被這種霸道、蠻橫的氣勢給嚇跑，走時還不忘補刀「你以為你誰啊？憑什麼要聽你的？」

▍處女座

處女座的人自尊心極強，他們十分注重自己的個人形象，享受被人被人肯定。喜歡挑人毛病的處女座，自以為是地說著別人這不對、那也不夠好，一旦自己的缺點被人指出，他們會立刻惱羞成怒，反駁、辯護，都是常見的情況，只為討回自己的面子、挽回自己完美無暇的形象。

▍天秤座

愛好和平的天秤，不喜歡人們僅因為意見不同，而在大庭廣眾下爭執。所以，他們總是極力維持著表面的和平、追求那刻意的和諧、融洽。每當需要發表自己的見解時，溫文儒雅的天秤為了讓大家都滿意，別人說什麼都應聲附和，初衷是不惹事，可很多時候卻落得弄巧成拙的局面。

▍天蠍座

天蠍座的人個性頑強，說話、做事都有自己的行為準則，不會輕易受旁人觀點影響。而對於身邊人好心提出的意見，天蠍往往不假思索地果斷拒絕，原因很簡單，天蠍習慣依照自己的想法做決定、做事情。俗話說「聽人勸、吃飽飯」，天蠍偏偏缺失這種虛心、聽取他人意見的能力。

▍射手座

射手座的人毒舌起來，殺傷力很強，而且射手都是在不知情的情況下對人進行言語上的攻擊。因為射手座的人表達方式比較直接，想說什麼就說什麼，從來不會掩飾，於是就出現了射手座無數次實話實說的場面，並且句句如刀，刀刀見血，簡直讓被捅的人欲哭無淚。

▍摩羯座

摩羯座的人對什麼事都很認真，凡事非要評出個是非對錯。特別是在與人交往的過程中，摩羯把自己愛鑽牛角尖的天性表現得淋漓盡致，尤其是對方跟摩羯的觀點大不相同時，倔強而固執的摩羯，即使講破喉嚨也要讓對方服輸，這樣緊張的對峙氛圍讓人感到喘不過氣。

▍水瓶座

水瓶座的人思維敏捷，想法跳脫，在與人交談時，常常會注意力不集中，耐心也稍顯不足，總是控制不住地就讓自己的心思跑到別的事物上了。無意間就向對方發出了自己已經心不在焉的訊號，會讓對方感到不被尊重，從而不想再將話題進行下去。

▍雙魚座

雙魚座的人總是容易想太多，很多時候會自尋煩惱，加上雙魚喜歡向人傾訴、詢問別人的意見，於是，就出現了這樣的畫面：每當雙魚的腦中閃過奇怪的想法時，便會跑去找親近的人聊，但在聊的過程中，雙魚時而固執、時而自我否定，讓旁人搞不懂雙魚到底在鬧哪齣？