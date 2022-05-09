港星王偉樑是港劇中知名的綠葉演員，他常演出變態狂、精神病患者、癮君子，在古裝片中又常演武術高手、醫生、善用謀略的智者角色，王偉樑算是港劇中的黃金配角，其中又以電影《唐伯虎點秋香》中「四大淫俠」的「北色」最為人所知，不過王偉樑消失螢光幕12年，外界都很好奇他的近況。

王偉樑在1990年代活躍於無線連續劇，雖然他多演配角，不過王偉樑只要一亮相，觀眾就會認得的演員，不論是變態狂、精神病患者、癮君子或是智慧的朝廷命官、武林高手等角色都難不倒他，在電視劇《情濃大地》、《聊齋》、《天龍八部》、《醉打金枝》等戲都看得到王偉樑的演出。

王偉樑以電影《唐伯虎點秋香》中「四大淫俠」的「北色」最為人所知。（圖／取材自臉書）

王偉樑最知名的莫過於，他在1993年演出周星馳電影《唐伯虎點秋香》，與劉錫賢、姜皓文、何英偉三人飾演「四大淫俠」的「北色」而知名度大開，不過，王偉樑在2010年演出《施公奇案II》後，就在螢光幕前消失，近況也引發各界關心。

王偉樑淡出至今已12年，根據《香港01》報導，傳出有網友10年前在香港商場東薈城見過王偉樑，不過當時王偉樑頂著光頭、身穿和尚服裝，疑似已出家，不過近年則有網友在網上貼出王偉樑頭戴鴨舌帽、滿臉鬍渣的近照，有人則指他罹患精神病，常在街頭自言自語，甚至有人看到王偉樑從事美容業，看到他在幫客人洗頭，王偉樑的近況眾說紛紜。