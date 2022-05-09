全國教師工會總聯合會今天表示，中華民國高級中等學校校長協會利用多次協調會，公然喬國立高中職校長的轉任志願，更離譜的是，遴選委員會竟然也不允許學校辦理現場座談時，進行現場臨時提問，校長候選人大概就只能行禮如儀走完整個程序，校長遴選形同虛設。

全教總理事長侯俊良表示，目前看到的結果，早在2個月前全教總都已提出預言，教育部再不真正拿出魄力解決，整個國立高中校長遴選精神必將被摧毀殆盡，更顯見修正遴選作業要點的急迫性與必要性。

全教總於3月７日召開記者會，指出中華民國高級中等學校校長協會利用多次協調會，公然喬國立高中職校長的轉任志願，造成出缺學校被迫接受一位校長候選人，以提高現任校長轉任成功的機率。

對此，國教署當下還信誓旦旦承諾會進行溝通了解，詎料，全教總近日對比轉任校長實際選填志願與日前協調會資料，竟然發現兩者志願學校相符度高達百分之百，更有80％選填複數志願的校長，最後改成單數志願，導致出缺學校面臨只能選一個或無校長可選的窘境。

依據全教總日前接到之投訴資料，原本3月３日中華民國高級中等學校校長協會進行第三次協調會時，17位轉任校長中，有12位僅填1個志願，有5名校長填寫複數志願。

但顯然有某種原因讓這些校長改變心意，隔日國教署收取校長志願截止日後，除了善化高中潘致強維持原志願數外，其他校長不約而同均僅選填1個志願，造成員林家商、北斗家商、彰化高商等三校都由2個候選人變成1個候選人；暨大附中、曾文家商、嘉義家職、埔里高工則沒有校長可選擇，直接進入新任校長遴選階段。