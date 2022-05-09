加權股價指數再度下跌1.11％，外資持續站在賣方，賣超金額則有所收斂。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超193.57億元，統計自2022年初至5月6日止，外資累計賣超為7,378.53億元。

外資總持有股票市值為20兆6,207.76億元新台幣，占全體上市股票市值的40.52％，較4月29日的20兆9,342.24億元新台幣，減少3,134.48億元。

在個股買賣超方面，面板雙虎居上周外資買超前兩大，友達(2409)買超58,998張、群創(3481)買超53,765張，聯電(2303)買超35,965張排第三。

賣超方面，金融股新光金(2888)、台新金(2887)為上周外資調節對象，新光金賣超161,267張居冠，台新金賣超61,309張排第二，中鋼(2002)上周外資賣超26,896張，為集中市場外資賣超第三大個股。