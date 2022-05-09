疫情嚴峻，台北市政府依蔬菜公會、青果公會等從業人員人數，向指揮中心爭取2萬8千劑快篩，但台北市議員吳沛憶發現，全數被北農奪走，即便市府明確告知本批快篩是為公會從業人員爭取，北農總經理翁震炘仍強占不還，僅發出1700劑，近日各批發市場疫情升溫，吳痛批翁震炘囤積快篩，放生攤商。對此，北農表示，絕無此事，此批快篩試劑為中央發給北農，採取以快篩取代隔離。

台北市政府依蔬菜公會、青果公會、環南市場與魚市從業人員人數，向指揮中心爭取2萬8千劑快篩，吳沛憶解釋，她與立委林昶佐爭取疫苗的同時，台北市副市長黃珊珊也向陳吉仲主委替北農爭取疫苗，且數量正好都是2.8萬劑。只是兩批快篩計算依據不同，吳沛憶以蔬菜、青果、環南與魚市之公會、自治會所屬從業人員1萬4千每人兩劑計算，黃珊珊則是以批發市場每日進出4千人的1周所需計算。

吳沛憶指出，公文白紙黑字寫明本批快篩需求是來自攤商而非北農公司，北市府更召開正式會議釐清這兩批快篩不同，北農及周遭批發市場鄰近周遭社區，疫情不斷加重，「無法接受翁震炘自掃門前雪，堅持把篩劑囤起來」，放生攤商也危害周遭社區，連當地里長都痛批，北農有辦法負責嗎？

吳沛憶說，北農主張必須自行發放快篩以進行場域管理，但首先，本批快篩尚需撥給環南跟魚市，北農無立場染指，其次，市場進出管制與從業人員需求，目的不同、對象不同，由北農在進出口發放不符合快篩申請目的。

吳沛憶說明，人員會流動，從業人員互相密切接觸，需要整體防疫，北農將市場內外切割根本無視整體人員及社區防疫需求，何況，農委會日前再次修改指引，進出一市場已無需快篩，翁震炘卻仍持續強占，結果近日萬華各批發市場疫蔓延，波及周遭社區市場，根本是「謀篩害命」。

吳沛憶表示，目前環南與魚市已獲得部分快篩，但蔬菜與青果公會仍未拿到應撥配的數量，原本各方順利合作，要協助批發市場從業人員，卻被翁震炘的行為破壞，損及從業人員健康安全並外溢周遭社區，強佔快篩的決策責任，必須追究到底。

對此，北農表示，絕無此事，這批快篩試劑為黃珊珊與陳吉仲多次討論後決定，由中央發給北農2萬8千劑快篩，採取以快篩取代隔離，凡進入北農批發市場從業人員，均須持快篩陰性始得入場拍賣，全力維持北農批發市場穩定運作。

北農說明，第一批發市場自5月3日至5日、第二批發市場自5月4日至5日執行快篩陰才能進場，一市場共發出9264劑快篩，二市場發出1699劑快篩，北農並於5月5日依農委會指示撥給市場處2000劑快篩；此措施施行後，北農場域確診人數已明顯下降，未來將視疫情發展，滾動調整進場措施。