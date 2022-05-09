泰福-KY（6541）9日表示，將於6/3-6/7參加在芝加哥舉行的2022年美國臨床腫瘤學會年會（American Society of Clinical Oncology，ASCO），該公司應邀分別以口頭報告及海報展示旗下乳癌生物相似藥TX05最新試驗成果。

TX05乳癌治療用藥，是泰福研發的第二支生物相似藥，已向美國食品藥物監督管理局（FDA）提出藥證申請；順利的話，預計今年內即可取得藥證。

今年的ASCO年會，泰福將參與6月6日「乳腺癌—局部/區域/輔助」海報討論會議，發表第一作者為Dr.Petr Krivorotko的有關《TX05-3e：TX05-03新輔助治療及手術切除後，比較曲妥珠單抗生物相似藥TX05與原研曲妥珠單抗在HER2+EBC中的安全性、有效性與免疫原性的試驗數據與成果》論文。

該論文發表除了海報展示外，並將進行海報討論。論文摘要並已獲指定為年度會議最新摘要（LBA），在6/6美國中部時間上午7點半首度發表。