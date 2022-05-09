（85度C冰粽冰冰涼涼麻糬皮，內餡有楊枝甘露、紅豆鮮奶與芋頭鮮奶等3種口味。圖／85度C提供)搶端午節商機，85度C推出甜鹹粽子應戰，由國寶級師傅王振癸監製推出最道地的南方三寶粽，標榜料多澎湃、香氣十足。甜粽則Q彈冰粽，冰冰涼涼麻糬皮，內餡三種口味楊枝甘露、紅豆鮮奶、芋頭鮮奶一次滿足。即日起到6/3，南方三寶粽特價299元（5入一包），甜心冰粽禮盒（10入一盒）特價360元（原價420元）。85度預計可售出16萬顆粽子，防疫期間，居家存糧的好選擇，還可冷凍保存，方便又美味。由國寶級師傅王振癸監製，精選來自南台灣後壁鄉的圓糯米，清洗浸泡特調醬汁一天後先蒸煮，再搭配傳統肉粽四大天王花生、菜脯、鹹蛋黃、五花三層豬肉，還有整朵的台灣嚴選香菇，佐以蝦米拌炒入味，內餡層層推疊粽葉綑綁後，再放入蒸籠內以古法蒸炊，粒粒糯米口感Ｑ彈、香味四溢，保證吃得到師傅的用心與堅持。另外，南方三寶粽可冷凍保存，加熱食用絕佳美味，是防疫存糧的好選擇。端午盛夏，85度也祭出冰涼爽口的甜心冰粽，Q軟彈牙的麻糬表皮，內餡三種口味，有慢火熬煮紅豆餡及鮮奶油完美的紅豆鮮奶、鬆軟綿密的芋頭鮮奶、還有濃郁香甜芒果風味的楊枝甘露，中心包裹著入口即化的鮮奶油餡，甜而不膩的黃金比例配方，搭配冰冰涼涼的麻糬，號稱每一口都讓人驚艷。85℃全台門市即日起到6/3皆可購買，南方三寶粽特價299元（5入一包），八五甜心冰粽禮盒（10入一盒）口味可任選，特價360元。期間消費者買任一飲料即可加價39元，購買甜心冰粽乙個（原價42元，口味任選），千萬不要錯過。