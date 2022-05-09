國立東華大學師生近日開發一套再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，將科技帶入田間，瓜農能在西瓜產季，透過手機隨時掌握出入人車，減輕護瓜的壓力及負擔。（羅亦晽攝）

國立東華大學師生近日開發一套再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，將科技帶入田間，瓜農能在西瓜產季，透過手機隨時掌握出入人車，減輕護瓜的壓力及負擔。（羅亦晽攝）

花蓮瓜農為了守護西瓜，每逢產季，日夜都住在瓜田旁由鐵皮搭建的簡陋瓜寮內，睡在掛有蚊帳的木板床上。（羅亦晽攝）

花蓮瓜農為了守護西瓜，每逢產季，日夜都要守在瓜田邊，查看心血是否安好無恙。（羅亦晽攝）

今年氣候異常，多雨低溫，花蓮西瓜產量及重量不如同期，楊姓瓜農說，去年一顆重量約30斤，今年大概25斤，但甜度卻較往年好，超過15度，今年價格肯定會比去年好上很多。（羅亦晽攝）

花蓮大西瓜多汁香甜，口碑極佳，市場行情屢創新高，每到西瓜產季，瓜農必須戰戰兢兢，輪班睡在瓜田，甚至動用警民聯合執行「護瓜專案」，日夜守護，以防心血遭竊。國立東華大學師生近日開發一套再生能源供電的紅外線電子圍籬防盜系統，將科技帶入田間，讓農民隨時能透過手機掌握出入人車，減輕護瓜的壓力及負擔。

現年72歲的瓜農楊火土在壽豐鄉種植「華寶」西瓜已超過一甲子，不過前年10公頃的瓜田約300顆西瓜遭竊，一夕之間損失15萬元，因此他與妻子2人，從去年西瓜產季開始，日夜都住在由鐵皮搭建的簡陋瓜寮內，睡在掛有蚊帳的木板床上，儘管被其他瓜農笑稱「流浪漢」，但2人還是得不畏辛勞的守護畢生心血。

東華大學能源科技中心曾協助大同大禮部落偏遠地區設置獨立性的光電系統，認為此裝置應可協助平地農友在農穫季節免於遭竊的問題，因此與學生開始設計「紅外線電子圍籬防盜系統」，由電子發報器與紅外線感測裝置，連結LINE社群軟體發布警訊到手機系統，最後再利用太陽能發電系統，穩定提供整套裝置的電力，再透過洄瀾共好USR計畫團隊媒合楊火土，在其約40公頃的瓜田做為示範基地。

東華大學能源科技中心師生在瓜田出入口先架設紅外線電子圍籬，只要有人車出入，就會自動發訊息到楊火土的手機系統，讓他即時了解瓜田內發生何事，並將監視設備架設在瓜寮旁，只要有人經過，即會產生「嗡嗡嗡」的警報聲響，在第一時間達到嚇阻與防治的效果。

楊火土表示，今年因為氣候異常，多雨低溫，以致西瓜產量及重量不如同期，去年一顆重量約30斤，今年大概25斤，不過甜度卻較往年好，超過15度，因此今年價格肯定會比去年好上很多，所幸有東華大學團隊協助在瓜田架設防盜系統，只要有人出入警報器就會大響，有狀況就可以操作手機即時求援，他和妻子終於可安心闔眼休息，護瓜方式也輕鬆許多。

東華大學能源科技中心主任白益豪表示，整組防盜系統從設計到規畫，一組約2萬元以內，期許透過簡單不貴的裝置，有效幫助農友守護心血，未來不只是瓜農，團隊也會朝著和其他農業及蓄牧業合作的目標邁進。