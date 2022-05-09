風田、蔡淑臻在《村裡來了個暴走女外科》互動逗趣。（公共電視提供）

風田被嘔吐物噴滿身。（公共電視提供）

蔡淑臻（左）在劇中勾引朱軒洋。（公共電視提供）

杜姸飾演「縫合小高手」緹娜。（公共電視提供）

公共電視醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》5月7日首播收視開紅盤，第一、二集平均收視率分別為1.07及1.31，收視高峰更達1.54，輕鬆詼諧的劇情療癒高達65萬人次，不僅在PTT臺劇版及網路上引發廣大迴響，網友紛紛敲碗表示「看不夠」、「無厘頭的醫療劇輕鬆很多」、「台灣就是需要這種喜劇風」，劇中專業的醫療戲場面也特別吸引許多醫護人員的關注，大讚「劇組真的很用心」，讓他們更是放心推薦給同業人員：「這絕對是一部連專業的醫事人員看了都不會出戲的精彩作品！」

一分鐘最高收視率落在蔡淑臻、風田合力夾出病患肛門裡的手機，兩人看著肛門內發亮震動的手機，風田極力抗拒、蔡淑臻只好戴上手套開挖，兩人對話、互動笑噴一票人；另一收視高峰則是蔡淑臻與朱軒洋床戲後在醫院的初次相遇，浪漫畫風一轉是風田被病患噴得滿身是嘔吐物的畫面。

女主角蔡淑臻顛覆以往的形象，劇中一頭亂髮出演，狂嗑數十個碗粿、還不停偷吃零食與飲料暴走行為讓人哭笑不得，不過當有病患需要急救時，又變身為專業的小劉醫師，機智又臨危不亂的表現讓網友秒被圈粉。蔡淑臻劇中登場方式也不同凡人，她被「棄屍」在偏鄉小村莊，送醫過程中不停撞頭，連螢幕前的觀眾看了都覺得痛，蔡淑臻映後直播時爆料「現場都是真撞」，她也忍不住埋怨導演為什麼一定要拍特寫鏡頭，直呼「我的肉都不是肉！」賴孟傑導演則趕緊解釋，因為蔡淑臻是非常敬業的演員，做什麼都要真的來。

杜姸和風田飾演的住院醫師也真強實彈上場，杜姸戲裡戲外都以縫合小天才之姿獲得一片好評，她坦言「現在看到什麼水果都想縫了，下次可以挑戰看看縫蓮霧！」風田劇中一場被嘔吐物噴滿臉的戲，他在映後直播時分享現場是用強力水柱噴濕，大家再用煮好的泡麵、蔬菜往他身上丟，風田記憶猶新地說：「那天被噴了好幾次，真的好冷！」劇中最神秘的角色家明醫師，因兩集都沒露臉更是讓網友好奇爆棚，瘋狂猜是哪位演員出演，導演賴孟傑請觀眾一定要持續收看就會知道答案了。

《村裡來了個暴走女外科》故事改編自劉宗瑀醫師的同名小說，女外科醫師「小劉」來到鄉村小醫院，像是都市的牛仔，利用自己的特殊技能與固執的處世原則，改變村裡種種令人眼界大開、啼笑皆非的醫療狀況。看似救世主般降臨的背後，卻有著傷痕累累的秘密，自我放逐到醫界的邊緣後，在偏鄉地區醫院拾回「初心」的故事。

首播就以輕鬆的喜劇節奏成功擄獲觀眾芳心，講究的專業醫療細節更是讓醫護人員都認可，包含病患的器官、傷口逼真，就連診療動作也相當真實，片尾出現龐大的醫療顧問團隊也都讓眾人讚嘆不已。每集更釋出「醫療科普」影片，由醫師親自解說劇中的醫療狀況，網友們樂道「看劇長知識，讚！」、「後面解說也太加分」、「講解的很全面」。原著作者小劉醫師也跟著首播，親自上線回應網友的疑問，最即時的互動也讓小劉醫師直呼：「好有趣！」

《村裡來了個暴走女外科》由公共電視出品，十三月股份有限公司製作，《噬罪者》導演賴孟傑執導，蔡淑臻、朱軒洋、風田、杜姸、蘇瀅、許乃涵、湯志偉、楊麗音、海裕芬、鄭志偉、張再興共同演出，全劇10集，每周六晚間9點於公視一次播出2集。