美系電動車大廠上海廠區復工，為胡連(6279)5月營收挹注動能，雖然上海及昆山全面復工，但仍有部分大城市因疫情未止封城，胡連表示，第2季營運可望比去年同期好，但能否優於第1季仍待觀察，亞系外資最新報告維持胡連「買進」評等，受到台股重挫拖累，胡連盤中股價走弱。

大陸上海及昆山因疫情趨緩全面復工，美系電動車大廠上海廠區也加速復工，胡連近期接獲美系電動車大廠急單，數量較上月倍增，為胡連5月營收增添動能。

由於大陸廠區生產正常，胡連4月交貨亦未受到華東地區封城太多影響，4月合併營收4.52億元，年增12.98%，累計1到4月合併營收為17.82億元，年成長14.47%。

胡連表示，近期工廠生產一切正常，客戶也逐步復工中，唯受大陸當地疫情未止，仍有部分地區封城，致使物流交貨不順暢，預估第2季營運可望比去年同期好，但能否優於第1季仍待觀察。

胡連第1季合併營收為13.3億元，年增15.04%，營業毛利為4.25億元，年減6.46%，合併毛利率為32.01%，年減7.36個百分點，稅後盈餘為2.06億元，年減7.9%，每股盈餘為2.07元；亞系外資最新報告指出，由於台灣新工廠提前啟動，銅成本增加和額外採購費用，大陸供應鏈可能持續中斷，2022年/2023年EPS下調25%/15%，維持胡連「買進」評等，目標價由170元下調至135元。