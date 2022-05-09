受到通膨數據居高不下、市場擔憂企業獲利下滑與美股劇烈震盪影響，台股今（9日）早盤先是下跌超過200點，隨後跌幅持續擴大至300點，終場加權指數收在最低16048.92點，下跌359.28點，險些失守萬六大關，成交值僅2398.23億，台積電跌8元以520元作收，聯發科下挫22元收在812元。

台股今（9日）早盤以16345.84點開出，下跌62.36點，隨後跌幅持續擴大至超過200點，台積電下跌8元觸及520元，聯發科跌21元觸及813元，航運三雄長榮、萬海及陽明皆出現2至3%的跌幅，電金傳產族群全面失守。

美股上周五仍出現震盪，道瓊收跌98.63點（或0.30%）至32899.37點，那斯達克指數下跌173.04點（或1.40%）至12144.66點，標普500指數跌23.53點（或0.57%）至4123.34點，費城半導體挫低23.53點（或0.57%）至4123.34點。