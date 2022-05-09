王敏淳即將推出新單曲〈科幻小說〉。（艾迪昇提供）

檢場和李翊君的女兒王敏淳（香奈兒），去年12月自伯克利音樂學院畢業，交出全新詞曲創作成績單，譜寫的新單曲〈科幻小說〉將於12日問世，曲中的中英文歌詞及歌曲由她一手包辦，她克服時差，凌晨2點和台北連線，完成整首歌的製作。錄製過程中，除了要和時間賽跑，還要面對新冠肺炎的威脅，差點無法完成創作，這首歌可說是「歷劫」而來。

〈科幻小說〉歌詞「告訴我，你曾經愛過。所有糖果花朵煙火都是為我。找尋線索，卻一無所獲，我們的故事像不存在現實的科幻小說」，娓娓唱出一段關係結束的心理歷程，描繪失戀的掙扎、質疑，鑽牛角尖也要找尋線索，藉著反覆自問自答，才醒悟人心的變異，沒有理由，無法在現實中找到答案，如同科幻小說一般。問王敏淳是否寫的是自己心聲，她連忙解釋：「是朋友的心情故事啦！我希望能用我的詮釋，來陪她走出失戀的痛苦。」

王敏淳閉關2天完成所有詞曲，表示：「其實有時候就是一個靈光乍現，腦中自然就浮現出所有歌曲所需要的元素。」單曲製作橫跨美國與台灣兩地，她在美國時間凌晨2點進錄音室，和台北製作人以視訊方式完成配唱後製。她錄製開始第一句就頻頻撞牆，一直找不到製作人要的喃喃自語感，加上半夜嗓子難開，更讓她心驚膽跳的是擔心錄音室隔天可能要封閉清消，透露：「因為有錄音師確診，所以錄音室有可能隔天就要關門消毒，我只有凌晨2點到6點的時間，太緊張了。」所幸虛驚一場，王敏淳才得以2天完成錄音。

王敏淳在創作過程，見證美國疫情嚴重，加上周遭同學、朋友不停確診罹患新冠肺炎，她回憶當時目睹朋友的情況，現在仍心有餘悸，她說：「我朋友因染疫被隔離在家，和他視訊，他在鏡頭前咳到不能說話，吃任何食物也如同嚼蠟，突然覺得有點孤立無援。」加上她當時返台在即，深怕一個不小心就困在美國，加劇她錄音的心理壓力，王敏淳開玩笑說：「這首歌可是『歷劫』而來，希望大家能喜歡，看到我的轉變。」