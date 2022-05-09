宣布參選桃園市長的國民黨台北市議員羅智強今（9）日上午正式提出辭呈，議員一職僅做到本月11日。午間羅智強分享自己的壓力，透露父親去年下半年幾乎都在鬼門關前徘徊，雖然事後逐漸康復，但竟因此「開了天眼」，說家裡隨時都擠滿陌生人，讓父親感到非常害怕，他因此安慰父親說這群人是來守護的「天兵天將」，才讓父親漸漸接受這些陌生人。

羅智強在臉書表示，去年因為父親的健康狀況出問題，因此對他來說是很煎熬的一年。羅智強指出，他父親去年下半年幾乎都在鬼門關前徘徊，家人雖然都很擔心焦慮，但也束手無策，直到某次病情惡化將父親送到醫院急救後，父親除了奇蹟似的被救回來外，身體更漸漸康復起來，不過羅智強透露父親還是因此留下後遺症，「從此之後開了『天眼』」。

羅智強表示，父親開天眼後說家裡24小時都擠滿了陌生人，不管問他們什麼都不回話，且因為只有父親看得到的關係，不管其他家人怎麼安慰，父親都還是相當害怕，直到某日他告訴父親，「其實這些人是來保護你的」，說自從看到他們後父親的身體狀況越來越健康，才讓父親漸漸習慣，也接受「這些人」的陪伴。

羅智強透露，從此之後家人都改稱父親為「教主」，他們也尊稱這些人是「天兵天將」，24小時協助守護父親，「不論如何，看到父親身體變好，又能夠談笑自如的看待那些只有他看得到，而我們看不到的人，不再覺得困擾沮喪，做兒女的心情也寬慰不少」。