官田消防分隊搭時事梗，拍攝「七日菌男降漏、降漏」的防火宣導短片。（官田消防分隊提供／張毓翎台南傳真）

台南消防搭九天玄女梗 錄製kuso防火宣導片

網紅「阿翰」日前拍攝短片《算命阿姨 九天玄女之天女散花》爆紅，台南市第二救災救護大隊官田消防分隊突發奇想，模仿「九天玄女降漏、降漏」的時事哏，以詼諧有趣又淺顯易懂的方式，拍攝「七日菌男降漏、降漏」的防火宣導短片。

官田分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪、林楚珩等人，合力藉著時事哏拍攝宣導短片，指導場所防火管理人實施自衛消防編組活動的注意事項，內容涵蓋使用滅火器撲滅火災、報案要領及通知廠內員工發生事故、引導及疏散員工至集合地點避難等要領。

官田分隊表示，影片內容詼諧有趣，且資訊內容明確；取名「七日菌男」，緣由為配合政府「3＋4」的居隔政策，盼疫情能早日退散。宣導短片已張貼在「官田消防噴水公司」fb粉絲團，供大家參閱。

南市第二救災救護大隊長丁春能稱讚，官田分隊同仁觀察力敏銳，懂得搭配各種時事哏將各項政令傳達給相關負責人；場所管理權人、防火管理人應依規定，在災害發生時能明確分工、調理有序地進行各項應變，將意外事故限縮在可控範圍內，達「自己財產自己顧」的減災理念。