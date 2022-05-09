李家超當選下屆香港特首，現任特首林鄭月娥今（9）日表示，在她剩餘不到兩個月的任期中，仍有大量工作要做，其中一項重要工作是順利交接給下屆政府。她並稱，這次選舉過後，代表落實愛國者治港體制已圓滿建立。

據香港電台報導，林鄭月娥稱本次選舉成功舉行後，按照《基本法》下愛國者治港的政治體制已圓滿建立，對香港未來發展至為重要；她並針對完善香港選舉制度「向中央表示感謝」。

林鄭月娥已第一時間與李家超會面，親自恭賀他。兩人今早再度會面，討論交接工作，林鄭月娥承諾，現任政府會提供一切所需協助，包括政府重組工作，會在最快時間內完成相關程序，當局亦會繼續穩控疫情，為日後與大陸通關創造必要條件，讓社會盡快回復常態，「市民開開心心參加特區成立25周年活動」。

李家超表示，雙方就政府架構重組方面交換意見，他會作再思考，候任辦會再與特首辦商討細節。李家超又說，今日分別會與司法、立法機關，以及中央駐港4個機構作禮節性的拜訪。