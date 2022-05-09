戰爭、疫情、通膨三因素衝擊，加上美國聯準（Fed）升息陰影，市場憂全球經濟成長恐減緩，台美兩地股市「面有菜色」，台股上市櫃公司第一季財報公布進入倒數最後一周，法人看好，財報亮眼股股價「有靠山」，微星（2377）、欣興（3037）、惠特（6706）、研華（2395）首季每股盈餘（EPS）攀上歷史新高，股價逆勢抗跌。

國際經濟情勢動盪，通膨持續攀升、Fed收緊資金，全球供應鏈造成沉重衝擊，投資人擔憂全球真將邁入經濟衰退。

不過，正當市場恐慌情緒再度蔓延，台股第一季財報「挺身而出」，據統計，截至9日公布數據，台股上市櫃公司首季共計41家EPS改寫歷史新高。

微星、欣興、雙邦、至上、惠特、研華等，股價在大盤殺聲隆隆之際逆勢抗跌，表現強於大盤，且微星、欣興、雙邦、至上漲幅還逾2％，法人看好，財報亮眼股股價近期可望「有靠山」。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股大盤近期觀望氣氛尚未淨除，建議投資人選股操作應優先考慮已公布2022年第一季財報良好，且第二季業績受大陸封城等供應鏈調整影響不明顯者。

IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興，受惠ABF載板需求價量齊揚，不僅獲利、EPS連兩季創高，且4月營收也不甩大陸疫情導致昆山子公司封控停工衝擊，仍衝上111.57億元歷史新高，繳出雙位數「雙升」，表現大幅優於市場預期，股價9日強漲逾2％，突破月線壓力，盤中最高價更達215.5元，力拚重返5日線之上。

另一方面，電競比電大廠微星也閃亮，受惠筆電、板卡業務同步揚升，今年首季獲利47.67億元，繳出季增22.8％、年增14.3％的雙成長表現，EPS也達5.64元，同樣聯袂刷新歷史單季新高紀錄。法人也看好，下半年包括英特爾（intel）、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）都將有顯卡新品推出，也有望帶動周邊電競需求，9日盤中也逆勢勁揚近3％。